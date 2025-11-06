Theo đài RT, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/11 tuyên bố, ông có thể xem xét việc phi hạt nhân hóa nếu Nga và Trung Quốc cũng làm như vậy.

"Tôi không thích thừa nhận điều này, nhưng chúng tôi là cường quốc hạt nhân số một thế giới. Nga là nước đứng thứ 2. Trung Quốc đứng thứ 3, nhưng sẽ nhanh chóng bắt kịp trong 4-5 năm tới. Có thể chúng ta sẽ xem xét một kế hoạch phi hạt nhân hóa bao gồm cả Mỹ - Nga - Trung Quốc. Hãy chờ xem điều này có hiệu quả hay không", ông Trump cho biết.

Bình luận trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ yêu cầu Lầu Năm Góc nối lại các vụ thử hạt nhân sau hơn 3 thập kỷ tạm dừng. Ông Trump giải thích, "Nga và Trung Quốc đã tiến hành các vụ thử hạt nhân bí mật" và ông không muốn Mỹ là quốc gia đứng ngoài cuộc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: NYT

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo cho các quan chức cấp cao của nước này soạn thảo một đề xuất thử hạt nhân nhằm đáp trả kế hoạch tái khởi động các vụ thử vũ khí hạt nhân của Mỹ.

"Tôi yêu cầu Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, các cơ quan đặc biệt và các cơ quan dân sự liên quan làm mọi cách có thể để thu thập thêm thông tin về vấn đề này. Chúng tôi sẽ phân tích tại Hội đồng An ninh và đưa ra các đề xuất về khả năng bắt đầu công tác chuẩn bị cho các vụ thử hạt nhân", ông Putin nói.

Lãnh đạo Điện Kremlin nhấn mạnh, tuyên bố của Tổng thống Mỹ Trump về thử hạt nhân là "vấn đề nghiêm trọng", đồng thời nhắc lại việc Nga sẽ tuân thủ Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT), chừng nào các nước thành viên khác không vi phạm thỏa thuận.

"Nếu Mỹ hoặc bất kỳ nước thành viên nào của hiệp ước tiến hành các vụ thử hạt nhân thì Nga buộc phải thực hiện các biện pháp đáp trả tương xứng", ông Putin tuyên bố.

Trước đó, Điện Kremlin đã phủ nhận cáo buộc của Mỹ về việc thử hạt nhân bí mật, đồng thời yêu cầu Nhà Trắng đưa ra lời giải thích rõ ràng về những phát biểu của ông Trump.