Trong chương trình “60 phút” phát sóng trên kênh CBS News tối 2/11 (giờ Washington DC), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận được câu hỏi từ người dẫn chương trình xoay quanh việc ông ra lệnh cho Bộ Chiến tranh Mỹ thực hiện các vụ thử vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CBS News

“Mỹ có nhiều vũ khí hạt nhân hơn bất kỳ quốc gia nào khác và tôi nghĩ rằng chúng tôi cần làm gì đó về việc phi hạt nhân hóa. Trên thực tế, tôi đã thảo luận điều này với cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nga có nhiều vũ khí hạt nhân và Trung Quốc sẽ có thêm loại khí tài đó”, ông Trump nói.

Khi phóng viên CBS hỏi lý do tại sao Mỹ lại thử vũ khí hạt nhân, lãnh đạo Nhà Trắng giải thích: “Bởi bạn cần chứng kiến những vũ khí đó hoạt động ra sao. Lý do tôi ra lệnh thử vũ khí hạt nhân là Nga tuyên bố sẽ thực hiện điều đó. Các bạn cần biết rằng, Triều Tiên thường xuyên thử vũ khí hạt nhân, các nước khác cũng đang làm vậy. Chúng tôi là quốc gia duy nhất không thực hiện các vụ thử và tôi không muốn Mỹ là nước duy nhất làm như vậy”.

Khi người dẫn chương trình đặt nghi vấn về thông tin Nga và Trung Quốc đang thử vũ khí hạt nhân, ông Trump khẳng định cả Moscow và Bắc Kinh “đều đang tiến hành các vụ thử, chỉ có điều các bạn không biết điều đó”.

Hôm 29/10, ông Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng, ông đã chỉ thị cho Bộ Chiến tranh Mỹ thử nghiệm vũ khí hạt nhân trên cơ sở bình đẳng với Nga và Trung Quốc và quá trình thử nghiệm sẽ bắt đầu ngay lập tức.