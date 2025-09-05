Trong thông cáo đăng trên mạng xã hội X, Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay, quân đội Venezuela hôm 4/9 đã cử 2 tiêm kích F-16 có vũ trang bay áp sát chiến hạm USS Jason Dunham trên vùng biển quốc tế. “Hành động mang tính gây hấn này được thực hiện nhằm gây trở ngại cho các chiến dịch chống ma túy của chúng tôi”, trích thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Tàu chiến USS Jason Dunham hồi tháng 8/2018. Ảnh: Hải quân Mỹ

Trả lời phỏng vấn đài CBS, một số quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên nhận định, mục đích hành động trên của quân đội Venezuela là để “phô diễn sức mạnh”. Tuy nhiên, những người này không tiết lộ thủy thủ đoàn của chiến hạm USS Jason Dunham đã có phản ứng gì trước động thái trên.

Hiện phía Venezuela chưa bình luận về các cáo buộc của Mỹ.

Theo CBS, việc Venezuela điều tiêm kích áp sát tàu chiến Mỹ hôm 4/9 là động thái mới nhất trong loạt sự kiện gây căng thẳng giữa Caracas và Washington xảy ra những tuần gần đây. Trước đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc giới chức cấp cao Venezuela “liên quan tới các hoạt động vận chuyển chất cấm vào Mỹ” và điều động tàu USS Jason Dunham tới gần vùng biển nước này.

Chính phủ Venezuela hồi đầu tuần này đã bác bỏ cáo buộc trên của Mỹ, đồng thời cho triển khai nhiều tàu chiến cùng máy bay không người lái (UAV) để tuần tra vùng biển nước này.