Chính quyền Mỹ đã treo thưởng lên tới 20 triệu USD cùng việc hỗ trợ tái định cư cho những cá nhân cung cấp thông tin về chương trình hạt nhân của Iran.

Theo Al Jazeera, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 7/11 đã đăng tải thông báo về chương trình "Phần thưởng cho Công lý", nhằm tìm kiếm thêm thông tin về chương trình hạt nhân của Iran.

"Chương trình treo thưởng do Bộ Ngoại giao Mỹ thiết lập. Mức thưởng có thể lên tới 20 triệu USD cùng việc hỗ trợ tái định cư dành cho những người cung cấp thông tin về chương trình hạt nhân của Iran. Các thông tin này có thể liên quan đến các cơ sở, trang thiết bị và nhân sự liên quan đến hoạt động phát triển hạt nhân của Tehran", CENTCOM cho biết.

Tiêm kích của quân đội Mỹ tại Trung Đông. Ảnh: CENTCOM

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ nói chương trình treo thưởng được đưa ra là do "Iran thiếu tuân thủ các quy định bảo vệ của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), khiến cơ quan này không còn nhận được thông tin cần thiết". Tuy vậy, Bộ Ngoại giao Mỹ không đưa ra điều kiện cụ thể để được thưởng 20 triệu USD.

Hiện Iran chưa lên tiếng về thông báo của chính quyền Mỹ, nhưng Tehran từ trước đến nay vẫn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích dân sự.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump xác nhận quân đội Mỹ đã thực hiện cuộc tập kích mới, nhắm mục tiêu vào các hệ thống phòng không của Iran vào rạng sáng 6/11. "Đây chỉ là một chiến dịch quy mô nhỏ. Iran đã lắp đặt một thiết bị phòng không và chúng tôi phá hủy nó trong khoảng 15 phút", ông Trump nói.

Về phía Iran, truyền thông nước này đã ghi nhận 2 vụ nổ ở đảo Qeshm, nhưng chưa có có thông tin chính thức về thiệt hại.