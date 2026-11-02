Mỹ còn mục tiêu cần 'xử lý' ở Iran, Triều Tiên phóng tên lửa mang đầu đạn chùm, Mỹ cảnh báo Nga về khủng bố ở Moscow... là các thông tin thế giới đáng chú ý sáng 02/11.

Ông Trump nói Mỹ còn một vài mục tiêu cần 'xử lý' ở Iran

Ngày 31/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã điện đàm về khả năng nối lại các cuộc tấn công nhắm vào Iran. Sau cuộc gọi, ông Trump tuyên bố Mỹ đã phá hủy phần lớn cơ sở hạt nhân của Iran và chỉ cần thêm khoảng 10 phút để xử lý các mục tiêu còn lại (như Núi Pickaxe). Dù vậy, ông khẳng định các cuộc đàm phán với Iran vẫn tiến triển tốt và Mỹ không vội sử dụng biện pháp quân sự.

Đáp lại, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo sẽ đáp trả "tức thì, mạnh mẽ và không giới hạn địa lý" trước mọi đe dọa từ Mỹ và Israel. Cùng lúc, Tổng Tham mưu trưởng Ali Abdollahi tuyên bố quân đội Iran đang cập nhật danh sách mục tiêu và sẵn sàng đòn tấn công phủ đầu nếu phát hiện dấu hiệu thù địch.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Triều Tiên phóng thành công tên lửa đạn đạo chiến thuật mang đầu đạn chùm

Ngày 31/10, hãng thông tấn KCNA công bố Triều Tiên vừa thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo chiến thuật mang đầu đạn chùm tiêu chuẩn (có khả năng tấn công trên diện tích 12 - 13ha) dưới sự giám sát của quan chức Kim Jong-sik. Lãnh đạo Cục Quản lý tên lửa cho biết các đầu đạn chùm gồm 4 loại theo mục đích sử dụng và dự kiến đưa vào trang bị cho toàn quân trước cuối năm 2026.

Trước đó vào tháng 4, Triều Tiên cũng từng thử nghiệm thành công đầu đạn chùm trên tên lửa Hwasong-11Ra dưới sự chỉ đạo của ông Kim Jong Un. Chuỗi các vụ thử tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng nhằm phản đối cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn mà họ cho là mang tính gây hấn.

Triều Tiên thử nghiệm tên lửa đạn đạo chiến thuật mang đầu đạn chùm. Ảnh: Yonhap

Mỹ cảnh báo Nga về âm mưu tấn công khủng bố tại Moscow

Ngày 31/10, Đại sứ quán Mỹ tại Moscow phát cảnh báo an ninh về nguy cơ tấn công gây thương vong hàng loạt tại Khu bảo tồn Bảo tàng Tsaritsyno - một địa điểm du lịch lịch sử nổi tiếng và đông đúc của Nga. Cơ quan ngoại giao Mỹ cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng Nga ứng phó sự việc, đồng thời khuyến cáo công dân Mỹ tránh xa khu vực này và những nơi đông người.

Phản hồi tin tức trên, Cơ quan An ninh Quốc gia Nga (FSB) xác nhận "đang triển khai các biện pháp cần thiết" nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Trước đó vào năm 2024, Mỹ cũng từng cảnh báo Nga trước vụ tấn công đẫm máu tại Crocus City Hall khiến 145 người tử vong.

Các nhân viên FSB. Ảnh: Sputnik