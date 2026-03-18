Hãng thông tấn CNN đưa tin, Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 18/3 tuyên bố lực lượng không quân của nước này đã dùng bom phá hầm ngầm có trọng lượng gần 2,3 tấn để tấn công nhiều mục tiêu quân sự dọc bờ biển phía nam Iran.

“Quân Mỹ đã sử dụng nhiều quả bom xuyên phá nặng gần 2,3 tấn nhằm vào các điểm phóng tên lửa kiên cố của Iran dọc theo vùng bờ biển gần eo biển Hormuz. Các tên lửa chống hạm được Iran đặt ở những địa điểm trên tiềm ẩn nguy cơ đe dọa hoạt động vận tải quốc tế ở eo biển Hormuz”, CENTCOM thông tin.

CNN dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết loại vũ khí được các lực lượng Washington sử dụng trong nhiệm vụ không kích lần này là bom GBU-72, mới được đưa vào biên chế trong mấy năm gần đây.

Theo chuyên trang quân sự The War Zone, GBU-72 là bom phá hầm ngầm do tập đoàn Boeing phát triển và chính thức được Không quân Mỹ sử dụng từ năm 2021. Trong chiến dịch chung với Anh ở Biển Đỏ vào năm 2024, quân đội Mỹ từng triển khai loại bom này để công phá các hạ tầng nằm dưới lòng đất của lực lượng vũ trang nổi dậy Houthi thân Iran tại Yemen.