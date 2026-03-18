Trả lời phỏng vấn của các phóng viên có mặt tại phòng Bầu dục ở Nhà Trắng hôm 17/3, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ chưa sẵn sàng chấm dứt cuộc xung đột hiện nay với Iran, nhưng ông sẽ “cho rút quân trong tương lai gần”. Nhà lãnh đạo Mỹ không nêu mốc thời gian cụ thể.

Ông Trump cũng bày tỏ sự tự tin rằng kể từ khi phát động chiến dịch “Cơn cuồng nộ dữ dội” đến nay, các lực lượng Washington đã gây ra thiệt hại lớn đến mức Iran sẽ mất 10 năm để tái thiết.

Khi nhận được câu hỏi từ các phóng viên về phản ứng của ông xoay quanh việc Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia Mỹ (NCTC) Joe Kent mới đây đã đệ đơn từ chức vì không đồng tình với các hoạt động quân sự của Washington chống Tehran, Tổng thống Trump nhận xét ông Kent là một người “yếu kém về an ninh”.

“Ông Kent là một người tử tế nhưng yếu kém về an ninh. Bức thư từ chức đã khiến tôi nhận ra việc ông ấy ra đi là một điều tốt, bởi ông ấy viết rằng Iran không phải là một mối đe dọa”, kênh BBC dẫn lời ông Trump bày tỏ.