Hãng tin CNN trích dẫn nguồn thạo tin cho biết: "Trọng tâm không còn là các mục tiêu ở sâu bên trong lãnh thổ Iran như giai đoạn đầu, mà chuyển sang chiến lược 'đánh trúng điểm nghẽn hàng hải', khu vực mà Iran đã tận dụng để gây sức ép lên thị trường năng lực toàn cầu".

Về cơ bản, kế hoạch mới của Lầu Năm Góc sẽ xoay quanh khái niệm "tấn công linh hoạt", cho phép quân đội Mỹ lựa chọn mục tiêu theo thời gian thực. Những mục tiêu ưu tiên bao gồm xuồng cao tốc, tàu rải thủy lôi và các phương tiện tác chiến bất đối xứng, những công cụ đã giúp Tehran kiểm soát và làm gián đoạn hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Phi đội tiêm kích F-16 của Mỹ tác chiến tại Trung Đông. Ảnh: CENTCOM

Trên thực tế, chính những phương tiện nhỏ và cơ động này mới là bài toán khó với Washington. Dù các đợt không kích trước đó đã gây thiệt hại cho lực lượng hải quân truyền thống của Iran, phần lớn năng lực phòng thủ ven biển và lực lượng "du kích trên biển" của nước này vẫn còn nguyên vẹn. Điều đó khiến việc mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz trở nên khó khăn.

"Nếu không thể chứng minh chắc chắn rằng 100% năng lực quân sự của Iran đã bị phá hủy hoặc Mỹ có thể giảm thiểu rủi ro gần như tuyệt đối thì vấn đề sẽ phụ thuộc vào việc Tổng thống Trump sẵn sàng chấp nhận mức độ rủi ro đến đâu để đưa tàu quay lại eo biển", một quan chức Mỹ nói.

Một kịch bản tấn công khác cũng đang được Washington xem xét là mở rộng mục tiêu sang cơ sở hạ tầng "lưỡng dụng", bao gồm năng lượng và kinh tế. Đây là phương án mang tính răn đe cao, nhằm buộc Iran quay lại bàn đàm phán nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nguy cơ leo thang lớn, bởi nó nhắm trực tiếp vào nền tảng kinh tế của quốc gia này.

Ngoài ra, quân đội Mỹ cũng có thể tập trung nhắm vào các lãnh đạo quân sự của Iran và những nhân vật bị cáo buộc đang phá hoại tiến trình đàm phán. Trong số đó có ông Ahmad Vahidi, Tổng tư lệnh lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Bên cạnh đó, cuộc tấn công tiếp theo của Mỹ nhiều khả năng sẽ nhắm vào các năng lực quân sự còn lại của Iran, bao gồm tên lửa, bệ phóng và các cơ sở sản xuất chưa bị phá hủy trong đợt không kích phủ đầu hồi tháng 2.

Về tổng thể, các kế hoạch quân sự mới của Mỹ đã cho thấy một sự chuyển hướng rõ rệt từ một chiến dịch mang tính biểu dương sức mạnh sang cách tiếp cận thực dụng hơn, nhắm trực tiếp vào điểm yếu chiến lược của đối phương.