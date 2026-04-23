“Tôi đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ bắn và tiêu diệt bất kỳ tàu thuyền nào, dù nhỏ đến đâu (tất cả tàu chiến của họ, 159 chiếc, đều nằm dưới đáy biển), đang rải thủy lôi trong khu vực eo biển Hormuz. Không được do dự”, Tổng thống Mỹ Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm nay (23/4).

Ông Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã nhiều lần tuyên bố lực lượng Hải quân Iran, ước tính sở hữu khoảng 150 tàu, “đã bị tiêu diệt”. Tuy nhiên, theo hãng tin CNN, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vẫn còn các phương tiện như tàu cỡ nhỏ.

Cũng theo lãnh đạo Nhà Trắng, Mỹ đang nỗ lực rà phá thủy lôi ở biển Hormuz và ông đã ra lệnh tiếp tục hoạt động này với cường độ tăng gấp 3 lần trước đây.

Theo báo Guardian, trong một thông điệp riêng rẽ sau đó trên Truth Social cùng ngày 23/4, ông Trump khẳng định Mỹ đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz, đồng thời bình luận về giới lãnh đạo Iran.

“Iran đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định ai là lãnh đạo của họ! Họ đơn giản là không biết! Cuộc đấu đá nội bộ giữa “phe cứng rắn”, những người đã thua thảm hại trên chiến trường và “phe ôn hòa”, những người không hề ôn hòa chút nào (nhưng đang được tôn trọng!), thật điên rồ! Chúng ta có quyền kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz. Không tàu nào có thể ra vào mà không có sự chấp thuận của Hải quân Mỹ. Eo biển đang “bị phong tỏa chặt chẽ” cho đến khi Iran có thể đạt được một thỏa thuận!!!”, Tổng thống Mỹ cho biết.

Tehran hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về các phát biểu mới của ông Trump.