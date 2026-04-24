Trong cuộc họp báo ở Phòng Bầu dục hôm 23/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận được câu hỏi của một phóng viên về tàu hàng Touska bị tình nghi chở “quà của Trung Quốc dành cho Iran” và bị các lực lượng Washington bắt giữ cuối tuần trước ở Vịnh Oman.

“Đúng, có một số thứ trên con tàu đó, nhưng đó là thông tin tuyệt mật… Chúng tôi có rất nhiều thứ trong tay”, hãng thông tấn CNN dẫn lời ông Trump chia sẻ nhưng không nêu rõ Washington đã thu được những hàng hóa nào trên tàu Touska.

Khi được hỏi liệu ông có tức giận với Trung Quốc vì đã vi phạm lệnh phong tỏa do Mỹ áp lên các cảng của Iran, ông chủ Nhà Trắng trả lời “Không” và nói rằng Washington làm điều tương tự với những quốc gia khác.

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố con tàu Touska bị các lực lượng Washington bắt ở Vịnh Oman hôm 19/4 “có chứa một món quà từ Trung Quốc cho Iran và điều này không được tốt cho lắm”.

Tình hình tiếp tục leo thang khi cựu quan chức Mỹ Nikki Haley hôm 21/4 cáo buộc tàu Touska bị bắt khi vận chuyển các thành phần hóa chất dùng cho tên lửa.