Theo tờ Times of Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz ngày 23/4 tuyên bố Israel đã sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công nhắm vào Iran với mức độ tàn khốc hơn nếu Mỹ "bật đèn xanh".

"Israel đã chuẩn bị để tái khởi động cuộc chiến với Iran. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã sẵn sàng cho cả phòng thủ lẫn tấn công, các mục tiêu trọng yếu của đối thủ cũng đã được xác định. Chúng tôi đang đợi tín hiệu từ Mỹ. Israel có thể đưa Iran trở lại 'thời kỳ tăm tối' bằng cách phá hủy các cơ sở năng lượng và hạ tầng kinh tế của Tehran", ông Katz nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhấn mạnh, nếu chiến dịch tấn công được nối lại, mọi thứ lần này "sẽ khác biệt và tàn khốc hơn", hướng tới mục tiêu làm sụp đổ chính quyền hiện tại ở Tehran.

Ngược lại, hãng thông tấn Fars ngày 23/4 tiết lộ rằng quân đội Iran đã chuẩn bị một "danh sách mục tiêu" nhằm đáp trả trong trường hợp Mỹ và Israel tái diễn các cuộc tấn công.

"Iran sẽ đáp trả theo quy tắc có qua có lại. Nếu Mỹ hoặc Israel tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, Tehran sẽ nhắm vào những nhà máy điện của Israel và các đồng minh của Mỹ trong khu vực Trung Đông. Trong kịch bản Mỹ tiếp tục phong tỏa hải quân, Iran sẽ đóng cửa eo biển Bab el-Mandeb và tăng cường rải thủy lôi tại eo biển Hormuz. Nếu xảy ra xung đột trên bộ, Tehran sẽ kiểm soát các căn cứ Mỹ trong khu vực bằng cách tận dụng sự ủng hộ của người dân địa phương và các lực lượng uỷ nhiệm", nguồn tin của Fars cho hay.