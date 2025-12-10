Theo báo cáo kết quả công tác năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của TAND hai cấp TP Hà Nội, trong năm, đơn vị đã triển khai nhiệm vụ công tác trong bối cảnh tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn có tính chất nghiêm trọng, phạm vi ảnh hưởng trên toàn quốc, dư luận đặc biệt quan tâm được đưa ra xét xử.

Các tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, khiếu kiện hành chính phát sinh nhiều với nội dung, tính chất ngày càng đa dạng…

Từ ngày 1/7/2025, TAND hai cấp TP Hà Nội tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác trong điều kiện thực hiện sáp nhập, kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình TAND khu vực.

Theo đó, 30 đơn vị TAND cấp huyện được sắp xếp, hợp nhất thành 12 đơn vị TAND khu vực, thay đổi về thẩm quyền, địa bàn xét xử và cơ cấu tổ chức bộ máy, đặt ra những yêu cầu mới về công tác quản lý, điều hành, bố trí cán bộ, cơ sở vật chất và nguồn kinh phí hoạt động.

Phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn. Ảnh: CTV

Báo cáo cho thấy, từ ngày 1/10/2024 đến hết ngày 30/9/2025, TAND hai cấp TP Hà Nội thụ lý 50.355 vụ việc, giải quyết 45.678 vụ việc, đạt tỷ lệ 90,71%. So sánh cùng kỳ năm 2024, số vụ án thụ lý tăng 8.902 vụ việc, giải quyết tăng 8.143 vụ việc, tỷ lệ giải quyết tăng 0,16%.

Trong đó, TAND TP Hà Nội thụ lý 6.230 vụ việc, giải quyết 5.194 vụ việc, đạt tỷ lệ 83,37%. So sánh cùng kỳ năm 2024, số thụ lý tăng 481 vụ việc, giải quyết tăng 810 vụ việc, tỷ lệ giải quyết tăng 7,11%. TAND khu vực - Hà Nội thụ lý 44.125 vụ việc, giải quyết 40.484 vụ việc, đạt tỷ lệ 91,75%.

Đối với án hình sự, TAND hai cấp TP Hà Nội thụ lý 8.709 vụ/18.648 bị cáo, giải quyết 8.670 vụ/18.380 bị cáo, đạt tỷ lệ 99,55%. Trong đó, kết quả một số loại án được dư luận xã hội quan tâm cụ thể như sau:

Tội phạm tham nhũng: Thụ lý 141 vụ/403 bị cáo, giải quyết xét xử 131 vụ/348 bị cáo. Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Thụ lý 664 vụ/984 bị cáo, giải quyết xét xử 589 vụ/862 bị cáo. Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em: Thụ lý 130 vụ/145 bị cáo, giải quyết 129 vụ/143 bị cáo…

Đặc biệt, TAND hai cấp TP Hà Nội đã giải quyết 100% các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo Thành uỷ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Trong đó phải kể đến các vụ án như: Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn; Vụ cháy tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, Hà Nội; Các vụ án liên quan đến trung tâm đăng kiểm…

Từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 30/9/2025, kết quả việc tổ chức theo mô hình TAND khu vực như sau: TAND hai cấp TP Hà Nội thụ lý 22.379 vụ việc, giải quyết 17.702 vụ việc, đạt tỷ lệ 79,10%. Trong đó, TAND TP Hà Nội thụ lý 2.930 vụ việc, giải quyết 1.894 vụ việc, đạt tỷ lệ 64,64%; TAND khu vực - Hà Nội thụ lý 19.449 vụ việc, giải quyết 15.808 vụ việc, đạt tỷ lệ 81,28%.

Về công tác thi hành án hình sự, năm 2025, TAND hai cấp TP Hà Nội đã ra 17.667 quyết định thi hành án hình sự đối với người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, đạt tỷ lệ 100%; Đã xét giảm án, tha tù đối với 3.182 phạm nhân chấp hành án trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán, 30/4, 2/9.