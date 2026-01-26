Hướng nhà được ví như “cửa ngõ” đón ánh sáng, gió và các luồng khí tự nhiên, từ đó tác động trực tiếp đến sự thoải mái trong sinh hoạt và giá trị sử dụng lâu dài của ngôi nhà.

Năm Bính Ngọ 2026 được xem là giai đoạn Hỏa vượng, năng lượng mang tính nóng, động, dễ tạo ra những biến chuyển mạnh về khí hậu và môi trường sống. Điều này khiến việc chọn hướng nhà trong năm 2026 cần được cân nhắc kỹ lưỡng hơn.

Theo các chuyên gia phong thủy, năm 2026 nên ưu tiên những hướng nhà vừa đón được sinh khí tốt, vừa tránh tạo ra xung đột năng lượng do nắng nóng, gió mạnh hay thế nhà quá bí. Dù dựa trên học thuyết Tam nguyên Cửu vận nhưng khi áp dụng vào đời sống, nguyên tắc cốt lõi vẫn là: chọn hướng giúp ngôi nhà “dễ thở”, dễ sử dụng và bền vững theo thời gian.

Hướng nhà phù hợp giúp dẫn sinh khí vào trong, hỗ trợ quá trình tích lũy tài lộc và ổn định vận khí gia chủ. Ảnh minh họa: Baidu

Hướng nhà nào thuận lợi trong năm 2026?

Xét theo phong thủy lưu niên năm 2026, một số phương vị được cho là hội tụ năng lượng tích cực hơn, từ đó hình thành những hướng nhà được khuyến nghị nhiều hơn các hướng khác.

Nhà tọa Tây, quay Đông là một trong những lựa chọn nổi bật. Với điều kiện khí hậu nóng ẩm, hướng Đông giúp ngôi nhà đón ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng, hạn chế nắng gắt buổi chiều.

Dưới góc nhìn phong thủy, hướng Đông thường được gắn với sự khởi đầu, phát triển và tích lũy ổn định, phù hợp với những gia đình làm ăn, kinh doanh hoặc mong muốn sự bền vững về tài chính.

Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, mặt tiền hướng Đông cần thông thoáng, tránh bị che chắn bởi nhà cao tầng, tường chắn hoặc các công trình hạ tầng lớn như cột điện, trạm biến áp. Nếu phía trước quá bí hoặc có vật cản mạnh, ưu thế của hướng này có thể bị giảm đi đáng kể.

Bên cạnh đó, nhà tọa Tây Bắc, quay Đông Nam cũng được đánh giá tích cực trong năm 2026. Hướng Đông Nam thường đón gió mát tự nhiên, giúp không gian trong nhà thông thoáng, giảm cảm giác ngột ngạt, nhất là vào mùa hè. Đây là hướng dễ thích nghi với nhiều loại hình nhà ở, từ nhà phố, biệt thự đến căn hộ chung cư.

Về mặt phong thủy, hướng này gắn với sự hài hòa trong các mối quan hệ, tạo cảm giác ổn định và thuận lợi cho đời sống gia đình. Do đó, đây là lựa chọn phù hợp với những gia đình có xu hướng an cư lâu dài, ít biến động chỗ ở.

Những hướng cần cân nhắc kỹ

Không phải hướng nhà nào trong năm 2026 cũng mang lại cảm giác thuận lợi nếu sử dụng lâu dài. Một số hướng nếu bố trí không khéo có thể phát sinh bất tiện trong sinh hoạt.

Chọn đúng hướng nhà trong năm 2026 không chỉ tránh xung đột năng lượng mà còn góp phần nuôi dưỡng vượng khí lâu dài cho ngôi nhà. Ảnh minh họa: Baidu

Chẳng hạn, nhà tọa Nam, quay Bắc dễ chịu tác động của luồng khí đối lưu mạnh. Nếu thiết kế không hợp lý, gió lùa hoặc ẩm lạnh vào những thời điểm nhất định có thể gây khó chịu.

Trong khi đó, nhà tọa Đông, quay Tây thường phải hứng trọn nắng chiều, dễ tích nhiệt, khiến không gian bên trong nóng hơn và tiêu tốn nhiều năng lượng cho việc làm mát.

Những hướng này không hẳn là xấu nhưng đòi hỏi giải pháp kiến trúc phù hợp như tăng che nắng, sử dụng vật liệu cách nhiệt, bố trí cây xanh hoặc điều chỉnh không gian bên trong để khắc phục nhược điểm.

Từ năm 2024, phong thủy bước vào vận 9, giai đoạn mà các yếu tố như ánh sáng, nhiệt và sự thông thoáng được coi trọng hơn. Vì vậy, khi chọn hướng nhà trong năm 2026, nhiều chuyên gia khuyến nghị gia chủ không nên chỉ nhìn vào một năm cụ thể, mà cần tính đến hiệu quả sử dụng trong nhiều năm tiếp theo.

Ví dụ, nhà tọa Bắc, quay Nam tuy không phải là lựa chọn nổi bật nhất cho riêng năm 2026, nhưng lại phù hợp về lâu dài với khí hậu và xu hướng thiết kế tiết kiệm năng lượng. Hướng Nam giúp đón ánh sáng ổn định, trong khi phía Bắc nếu có điểm tựa vững sẽ giúp ngôi nhà cân bằng hơn.

Ngoài ra, nhà tọa Tây Nam, quay Đông Bắc được đánh giá phù hợp với các gia đình chú trọng học tập, nghiên cứu hoặc làm việc trí óc. Hướng này dễ bố trí các không gian yên tĩnh như phòng học, phòng làm việc, hạn chế tiếng ồn và sự xáo trộn.

Một sai lầm phổ biến khi chọn hướng nhà là quá phụ thuộc vào khái niệm “hướng đẹp” theo phong thủy mà bỏ qua điều kiện thực tế của khu đất hoặc căn hộ. Trên thực tế, một ngôi nhà không nằm trong nhóm hướng “được khuyến nghị nhất” vẫn có thể ở rất thoải mái nếu phù hợp với môi trường xung quanh, có ánh sáng tự nhiên tốt, thông gió hợp lý và bố trí công năng khoa học.

Xét cho cùng, hướng nhà không chỉ phục vụ cho một năm xây dựng mà ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống trong nhiều năm. Khi chọn hướng nhà năm 2026, gia chủ nên ưu tiên những hướng tạo cảm giác dễ chịu, ổn định và phù hợp với điều kiện thực tế, thay vì chạy theo các khuyến nghị cứng nhắc theo từng năm.

Theo Baidu