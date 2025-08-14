Xã Nam Ba Đồn (Quảng Trị) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 xã Quảng Trung, Quảng Tân, Quảng Tiên, Quảng Sơn và Quảng Thủy. Với 53 tổ chức đảng trực thuộc, 1.388 đảng viên, quy mô hệ thống chính trị của xã rộng và đa tầng, đòi hỏi năng lực lãnh đạo, quản trị và điều hành cao hơn bao giờ hết.

Nhiệm kỳ 2020–2025, dù đối mặt nhiều khó khăn, cả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đã đồng lòng, kiên trì đưa nghị quyết vào cuộc sống. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 7,14%/năm; thu nhập đầu người ước đạt 58,2 triệu đồng vào năm 2025.

Các ngành nông – lâm – thủy sản phát triển theo hướng bền vững; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nghề truyền thống như nón lá, đũa gỗ, may mặc vừa giữ bản sắc, vừa tạo việc làm tại chỗ. Thương mại – dịch vụ trở thành điểm sáng với 2.334 cơ sở hoạt động, giải quyết gần 4.400 việc làm mỗi năm. Đặc biệt, đã có 4 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao trở lên.

Trên nền phát triển kinh tế, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục đi vào chiều sâu.

Các xã cũ đạt chuẩn được duy trì và nâng chất; toàn xã hiện có 4 khu dân cư kiểu mẫu, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” lan tỏa rộng, mỗi năm có 92,7% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiến bộ, an sinh được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Quan trọng hơn, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng có bước tiến rõ rệt: nhiệm kỳ qua kết nạp 87 đảng viên mới; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp vận hành thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Giai đoạn 2025–2030, Nam Ba Đồn đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị kỷ cương, trách nhiệm, trong sạch, vững mạnh toàn diện; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Trên phương diện phát triển, địa phương xác định phát huy nội lực, khơi dậy tiềm năng, quy hoạch đồng bộ hạ tầng, mở rộng không gian liên kết, kêu gọi đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân.

Đặc biệt, ứng dụng mạnh mẽ khoa học – công nghệ vào nông nghiệp hàng hóa; nhân rộng mô hình nông nghiệp sạch, hữu cơ, tuần hoàn; thúc đẩy kinh tế xanh gắn với nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Để những mục tiêu đó không dừng ở khẩu hiệu, “nâng năng lực” tiếp tục là mệnh lệnh hành động.

Một là, nâng năng lực đội ngũ: bồi dưỡng kỹ năng lập và quản trị dự án cộng đồng, phân tích dữ liệu, truyền thông – vận động xã hội, chuyển đổi số trong quản trị cơ sở; đồng thời có cơ chế thu hút, trọng dụng người trẻ có chuyên môn.

Hai là, nâng năng lực thể chế: đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi kiểm tra, giám sát; đơn giản hóa thủ tục; tăng cường trách nhiệm giải trình.

Ba là, nâng năng lực thị trường: phát triển OCOP theo chuỗi giá trị; hỗ trợ tiêu chuẩn chất lượng, bao bì, truy xuất nguồn gốc; kết nối thương mại – du lịch – logistics để mở rộng đầu ra bền vững.

Bốn là, nâng năng lực cộng đồng: khuyến khích người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp đồng kiến tạo dự án nông thôn mới; minh bạch thông tin, công khai chi tiêu, lấy sự hài lòng của người dân làm tiêu chí đánh giá.

Với cách tiếp cận coi nâng cao năng lực là “đòn bẩy hệ thống”, Nam Ba Đồn đang đi đúng đường: kinh tế tăng trưởng, đời sống người dân tốt hơn, văn hóa làng quê được gìn giữ trong một cấu trúc quản trị hiện đại.

Khi năng lực mạnh, nguồn lực sẽ đến; khi hệ thống vận hành hiệu quả, nông thôn mới tự khắc bứt phá. Và đó chính là chìa khóa để Nam Ba Đồn bước vào giai đoạn phát triển mới, nhanh hơn, xanh hơn và bền vững hơn.