Ngày 18/5, Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM tiếp nhận cuộc gọi cấp cứu trường hợp người đàn ông bất tỉnh tại nhà ở phường Bình Trị Đông, TPHCM. Ngay sau đó, ê kíp cấp cứu của Trạm cấp cứu vệ tinh số 32 nhanh chóng đến hiện trường.

Nạn nhân là anh H.Q.P, giáo viên sinh năm 1988, mới lập gia đình và chưa có con. Theo người thân, sau bữa cơm tối với gia đình, anh than mệt rồi ra trước hiên ngồi nghỉ. Ít phút sau, người đàn ông này bất ngờ gục xuống, rơi vào tình trạng ngưng tim.

Dù lực lượng cấp cứu đã nỗ lực hồi sinh tim phổi ngay tại hiện trường nhưng người bệnh không qua khỏi.

Các bác sĩ nỗ lực cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ - tham gia cấp cứu cho biết điều mọi người ám ảnh nhất là hình ảnh người cha già tóc bạc bật khóc, liên tục muốn ở cạnh thi thể con trai.

Theo thông tin từ gia đình, trước đó nam giáo viên từng được phát hiện tăng huyết áp khi khám sức khỏe định kỳ cùng cơ quan. Tuy nhiên, anh không điều trị vì cho rằng mình còn trẻ, vẫn khỏe mạnh nên nghĩ bệnh không đáng lo ngại.

Tăng huyết áp là bệnh lý nguy hiểm nhưng thường diễn tiến âm thầm, nhiều trường hợp không có triệu chứng rõ rệt nên dễ khiến người bệnh chủ quan. Nếu không được kiểm soát, tăng huyết áp có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim hoặc đột tử.

“Tăng huyết áp không gây đau đớn rõ ràng nhưng có thể cướp đi mạng sống rất nhanh”, bác sĩ Tuệ chia sẻ.

Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo, không chỉ người lớn tuổi mà cả người trẻ cũng cần kiểm tra huyết áp định kỳ, đặc biệt khi có các yếu tố nguy cơ như căng thẳng kéo dài, béo phì, hút thuốc lá, uống rượu bia thường xuyên hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch.

Khi được chẩn đoán tăng huyết áp, người bệnh cần tuân thủ điều trị, thay đổi lối sống, hạn chế muối, kiểm soát cân nặng và tái khám đều đặn, tránh tâm lý chủ quan vì nghĩ mình còn trẻ khỏe.

