Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn tài xế trên đường. Ảnh: Weibo

Các công tố viên ở An Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) mới đây công bố vụ việc một tài xế giả chết để trốn tránh án phạt do say rượu lái xe.

Theo đó, tháng 1/2025, người đàn ông họ Si bị bắt vì lái xe sau khi uống rượu. Quá trình điều tra cho thấy trước đó anh ta đã bị phạt 2 lần vì lái xe khi say rượu và không mang bằng lái. Anh ta được tại ngoại chờ điều tra.

Theo quy định của pháp luật Trung Quốc, hành vi lái xe sau khi uống rượu xếp vào nhóm vi phạm giao thông đặc biệt nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị thu hồi giấy phép, bắt giam từ 1-6 tháng và phạt tiền.

Anh Si cho biết tình trạng nợ nần chồng chất và có tiền án khiến bản thân lo lắng rằng nếu thêm một lần đi tù nữa, mọi cơ hội xây dựng lại cuộc đời sẽ tiêu tan. Anh Si quyết định giả chết để trốn tránh trách nhiệm.

Tháng 6/2025, anh Si mua một chiếc quan tài, đặt nhiều vỏ lọ thuốc rỗng trong nhà, nín thở và sử dụng thiết bị làm lạnh để hạ nhiệt cơ thể nhằm tạo hiện trường giống như đã tử vong do dùng thuốc quá liều.

Trong tang lễ, gia đình Si nói với mọi người rằng khuôn mặt của anh ta bị biến dạng vì ngộ độc thuốc nên được phủ kín bằng một tấm vải.

Trước khi trời tối, mẹ và bà của Si vội vàng chôn cất chiếc quan tài, trong khi anh ta bí mật bỏ trốn đến tỉnh Vân Nam ở tây nam Trung Quốc, theo SCMP.

Sau khi nhận được tin báo về cái chết của Si, cảnh sát đến hiện trường nhưng không thể kiểm tra thi thể vì quan tài đã được chôn.

Tuy nhiên, nhiều chi tiết khiến lực lượng điều tra nghi ngờ, trong đó có việc gia đình không hề gọi cấp cứu dù cho rằng nạn nhân tử vong do dùng thuốc quá liều, đồng thời chiếc quan tài đã được mua từ trước.

Quá trình xác minh tiếp theo cho thấy không có giấy chứng tử do bệnh viện cấp, không có hồ sơ hỏa táng và cũng không có thủ tục xóa đăng ký hộ khẩu của anh Si.

Người dân địa phương cũng kể lại với cảnh sát chi tiết khuôn mặt của anh Si luôn được che kín, chỉ có mẹ và bà của anh ta là những người trực tiếp nhìn thấy "thi thể".

Sau khi kiểm tra hình ảnh từ camera giám sát, giao dịch ngân hàng và dữ liệu điện thoại, cảnh sát kết luận anh Si vẫn còn sống và phát lệnh truy nã.

Đến tháng 4/2026, Si bị bắt giữ. Một tháng sau, anh bị tuyên phạt 5 tháng tạm giam và phạt tiền 20.000 nhân dân tệ (gần 78 triệu đồng).

Ngày 11/6, cảnh sát tiếp tục khởi tố hình sự đối với mẹ và bà của Si với cáo buộc che giấu và bao che người phạm tội.

Công tố viên phụ trách vụ án cho biết, việc giả chết để trốn tránh pháp luật có thể khiến những người liên quan phải đối mặt với trách nhiệm hình sự.

Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.