Chiều 21/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ hình sự Dương Thành Lập (29 tuổi, ngụ phường An Bình) – nghi phạm đâm chết nam bảo vệ của một quán hải sản nổi tiếng tại TP Cần Thơ.

Nghi phạm Dương Thành Lập. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, nghi phạm Lập và anh M.H.K. (18 tuổi) là bảo vệ của một quán hải sản nổi tiếng nằm trên đường Trần Hoàng Na (phường Tân An).

Khoảng 15h55 ngày 20/11, Lập và anh K. xảy ra mâu thuẫn trong việc dắt xe của khách tại quán. Lập đã dùng dao Thái Lan đâm vào người anh K. Vụ việc được camera an ninh của quán ghi lại. Anh K. được đưa vào bệnh viện cấp cứu với nhiều vết thương. Đến sáng 21/11, nạn nhân đã tử vong.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Chụp màn hình

Nhận được tin báo, cơ quan Công an TP Cần Thơ có mặt tại hiện trường, khống chế Lập và đưa về trụ sở làm việc. Qua làm việc ban đầu, Lập thừa nhận hành vi phạm tội của mình.