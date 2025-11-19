Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa thông báo, do ảnh hưởng mưa lũ tại khu vực Nam Trung Bộ diễn biến phức tạp từ khu vực ga Nha Trang (Khánh Hòa) đến ga Diêu Trì (Gia Lai), ngành đường sắt quyết định dừng chạy nhiều chuyến tàu trong ngày.

Theo đó, đơn vị dừng chạy SE7 xuất phát tại ga Hà Nội; tàu SE6 xuất phát tại ga Sài Gòn và tàu SE21/SE22 xuất phát tại ga Đà Nẵng/Sài Gòn.

VNR cho biết trước đó, trong các ngày 17 và 18/11, ngành đường sắt đã phải dừng chạy 6 đoàn tàu khách (ngày 17/11: SNT1, ngày 18/11: SE8, SE5, SE21/22, SE6).

Tính đến 9h ngày 19/11, ngành đường sắt đã dừng chạy 10 đoàn tàu khách.

Ga Cây Cầy tại xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa bị ngập sáng 19/11. Ảnh: V.T

Đường sắt Bắc - Nam tại Km1326+000 ngập trong nước. Ảnh: V.T

Ngập nặng tại ga Tu Bông, xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: V.T

Lũ trên sông khu vực Nam Trung Bộ lên nhanh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc mưa to đến rất to, phía Nam mưa vừa, mưa to, rải rác có giông, cục bộ mưa rất to.

Hiện tại, lũ trên nhiều sông ở miền Trung đang lên nhanh. Cụ thể, lũ trên các sông Kôn, Ba, Krông Ana tiếp tục dâng cao; sông Cái Nha Trang dao động ở mức cao; sông Bồ và sông Hương có dấu hiệu dao động nhẹ.

Lũ trên sông Cái Nha Trang ở mức cao gây ngập nặng nhiều tuyến đường, khu dân cư ở tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Ngọc

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Kôn tiếp tục lên mức dưới báo động (BĐ) 3, sông Ba lên trên BĐ3; lũ trên sông Thu Bồn giảm nhưng vẫn trên BĐ2. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Kôn và Ba giảm dần, dao động từ trên BĐ2 đến trên BĐ3; sông Thu Bồn tiếp tục xuống dưới BĐ2.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana dự kiến tiếp tục lên trên BĐ2; các sông Hương, Bồ, Vu Gia, Srêpôk và các sông từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa dao động ở mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ3. Ngập lụt diện rộng vẫn diễn ra từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại các khu vực đồi núi, sườn dốc.

Ngập lụt nghiêm trọng ở Khánh Hòa, lực lượng cứu nạn cứu hộ tổ chức sơ tán nhiều người dân bị cô lập do nước lũ dâng cao. Ảnh: Xuân Ngọc

Cơ quan này cũng cảnh báo, các khu vực trũng thấp ven sông có nguy cơ ngập sâu, gây ảnh hưởng đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân. Tàu thuyền hoạt động trên biển cần theo dõi sát tình hình thời tiết và chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn.