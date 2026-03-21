Theo Florida Highway Patrol, vụ việc xảy ra trên tuyến Interstate 75, đoạn qua hạt Collier. Nghi phạm được xác định là Genise Gardenia Taylor, trú tại Naples, đã điều khiển xe đi ngược chiều và đâm trực diện vào hai phương tiện khác.

Một trong hai xe bị đâm là chiếc Volvo do cụ ông 96 tuổi điều khiển, người này đã tử vong sau khi được đưa tới bệnh viện. Chiếc còn lại là Chevrolet Suburban do một người đàn ông 57 tuổi đến từ New Hampshire cầm lái, bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Cú va chạm mạnh khiến tuyến I-75 hướng Nam phải đóng cửa trong nhiều giờ. Trong khi đó, Taylor chỉ bị thương nhẹ và đã bị tạm giam tại nhà tù hạt Collier với cáo buộc ngộ sát khi lái xe trong tình trạng say xỉn.

Một vụ việc tương tự cũng được ghi nhận trước đó, khi một tài xế say rượu lái xe đi ngược chiều trên tuyến Southern State Parkway, gây tai nạn khiến một cặp vợ chồng cao tuổi thiệt mạng.

Thực tế, các vụ tai nạn liên quan đến rượu bia đang có xu hướng gia tăng tại Mỹ. Theo Cơ quan An toàn Giao thông đường bộ quốc gia Mỹ, trung bình mỗi ngày có khoảng 34 người thiệt mạng vì tai nạn do tài xế sử dụng rượu bia, tương đương một người chết sau mỗi 42 phút. Riêng năm 2023, có tới 12.429 trường hợp tử vong liên quan đến tai nạn giao thông do rượu bia – con số được đánh giá là hoàn toàn có thể phòng tránh.

Theo Motorbiscuit

