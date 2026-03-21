Trang Newsflare vừa đăng tải đoạn video từ camera hành trình ghi lại vụ va chạm giữa ô tô và xe máy điện xảy ra trên một tuyến phố tại Giang Tây, Trung Quốc vào sáng ngày 19/3.

Thời điểm xảy ra vụ việc, các phương tiện đang di chuyển bình thường trên đường. Tuy nhiên, một chiếc ô tô màu trắng đi khá nhanh bất ngờ đâm thẳng vào người điều khiển xe máy điện cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến chiếc xe máy điện bị hất văng xa một đoạn dài, còn người đàn ông điều khiển xe "hạ cánh" tại chỗ. Đáng chú ý, chiếc ô tô gây tai nạn không dừng lại mà nhanh chóng rời khỏi hiện trường, để mặc nạn nhân phía sau.

May mắn, sau cú va chạm, người điều khiển xe máy điện vẫn có thể tự đứng dậy. Tuy nhiên, người này tỏ ra ngơ ngác và có phần bất lực trước hành động bỏ chạy của thủ phạm.

Đoạn video sau khi được chia sẻ đã thu hút nhiều ý kiến bức xúc, lên án hành vi của lái xe ô tô sau tai nạn, đồng thời cảnh báo người tham gia giao thông cần luôn giữ khoảng cách an toàn và quan sát kỹ để hạn chế rủi ro.

(Theo Newsflare)

