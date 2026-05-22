Ngày 22/5, Univision đưa tin nam ca sĩ Degezeta (tên thật Mario Alberto Barreto Domínguez) đã thiệt mạng trong một vụ nổ súng xảy ra tại Culiacán.

Theo thông tin ban đầu, nam ca sĩ vừa rời khỏi phòng thu thì bị nhiều tay súng tấn công. Thời điểm xảy ra vụ việc, Degezeta đi cùng một thành viên trong ê-kíp. Cả 2 được nhân viên y tế đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Degezeta sinh năm 2004 tại Hermosillo và sớm rời quê nhà để theo đuổi con đường nghệ thuật. Anh bắt đầu với rap vào năm 2020 trước khi chuyển hướng hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp.

Một số ca khúc nổi bật của Degezeta như Chanel, Glopeta, Tosto Nazo, El Wiki Wiki, Ella No Quiere Con Nadie, Lo Bélico Le Gusta...

Sau khi thông tin qua đời được xác nhận, hãng thu âm Hyphyurban đăng tải bài viết tưởng niệm nam nghệ sĩ trên mạng xã hội. Đại diện công ty chia sẻ: “Ai từng gặp Degezeta đều biết cậu ấy là người sống chân thành và luôn khao khát phát triển.”.

Trong thông báo, hãng cũng bày tỏ sự xót xa trước tình trạng bạo lực đang diễn ra tại bang Sinaloa: “Chúng tôi đau đớn khi giọng hát ấy phải im lặng vì vấn nạn bạo lực mà chúng ta đang đối mặt”.

