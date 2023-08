Ngày 21/8, video ghi lại hình ảnh phòng khách sạn của Jaehyun (NCT) lan truyền trên mạng xã hội. Đoạn video được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của người được cho là fan cuồng của nhóm.

Cư dân mạng đoán đó là căn phòng nơi thành viên nhóm nhạc nam NCT nghỉ ngơi trong lịch trình tại Mỹ. Thậm chí, chủ nhân bài đăng còn chú thích đã dùng thẻ khách sạn nên dễ dàng ra vào. Trong video, vali cùng những vật dụng cá nhân vẫn còn nguyên trong phòng nên nhiều người đoán phòng được mở để dọn dẹp.

Hình ảnh từ video gây tranh cãi

Người hâm mộ NCT đã so sánh nội dung video do fan cuồng đăng tải và video của nhóm đăng lên kênh chính thức. Bộ đồ ngủ xuất hiện trong video gây tranh cãi chính là bộ đồ mà Jaehyun đã mặc trên kênh chính thức. Đây chính là bằng chứng cho thấy fan cuồng kia đã xâm nhập trái phép. Người hâm mộ bức xúc yêu cầu SM Entertainment - công ty chủ quản của NCT - can thiệp và bảo vệ các thành viên.

Sự tương đồng giữa đồ ngủ của Jaehyun và bộ đồ xuất hiện trong video

Tuy nhiên, chủ nhân bài viết đáp trả với thái độ không nhận lỗi: "Hãy ghét một mình tôi thôi, đừng tụ tập chỉ trích tôi".

Ngoài ra, người hâm mộ này còn cho rằng các thành viên NCT đã đưa chìa khóa cho cô. Video được đăng tải ngày 21 nhưng cô tiết lộ đã quay từ khoảng 10 tháng trước.

Tháng 1 năm nay, fan cuồng này cũng khiến những người hâm mộ khác bức xúc khi cố tình tiếp cận các thành viên ở khoảng cách gần khi họ đi trượt tuyết.

Danh tính fan cuồng được nhân viên SM Entertainment công khai rằn mặt trước đó

Danh tính fan cuồng được nhân viên SM Entertainment công khai dằn mặt trước đó.

Jaehyun sinh ngày 14/2/1997, là nam ca sĩ và diễn viên người Hàn Quốc. Anh là thành viên nhóm nhạc nam nổi tiếng NCT do SM Entertainment thành lập và quản lý. Nam thần tượng nổi tiếng với vì vẻ ngoài điển trai, tài năng ca hát và vũ đạo nổi bật.

Vân Oanh (Theo Naver News)