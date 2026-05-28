Hiệp hội giải oan cho xăng E10

Theo Thông tư 50 của Bộ Công Thương, kể từ ngày 1/6, xăng không chì theo quy chuẩn hiện hành sẽ được pha ethanol để tạo thành xăng sinh học E10 và áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Trong khi đó, xăng E5 RON92 vẫn tiếp tục được duy trì đến hết ngày 31/12/2030.

Thông tin này ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn của người dùng ô tô, xe máy. Trên mạng xã hội, nhiều bài đăng lan truyền cảnh báo rằng xăng E10 có thể gây tắc đường nhiên liệu, giảm công suất động cơ, làm hỏng gioăng cao su hoặc thậm chí khiến người dùng phải “lắc xe” trước khi sử dụng.

Tuy nhiên, đại diện Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam cho rằng, phần lớn các thông tin trên đều chưa có cơ sở khoa học rõ ràng.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Đỗ Văn Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam cho biết, nhiều tin đồn về xăng E10 đang bị thổi phồng quá mức, dễ gây tâm lý hoang mang cho người sử dụng phương tiện.

Theo ông Tuấn, các thông tin cho rằng xăng E10 khiến xe hụt hơi, nghẹt kim phun hay buộc phải pha thêm phụ gia hỗ trợ đều không chính xác. Người dùng hoàn toàn có thể sử dụng nhiên liệu này theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất mà không cần bổ sung bất kỳ chất phụ gia nào.

"Các loại phụ gia không được kiểm soát chất lượng có thể gây ảnh hưởng tới động cơ. Khi xảy ra sự cố, rất khó xác định nguyên nhân đến từ phụ gia hay từ nhiên liệu. Vì vậy, việc sử dụng xăng E10 đúng tiêu chuẩn, không pha trộn thêm các chất phụ gia trôi nổi, vẫn là giải pháp an toàn nhất đối với phương tiện”, ông Tuấn đưa ra khuyến cáo.

Một trong những lo ngại phổ biến hiện nay là ethanol trong xăng E10 có khả năng hút ẩm từ không khí, từ đó dẫn đến hiện tượng tách nước trong bình nhiên liệu nếu xe để lâu ngày.

Tuy nhiên, theo đại diện Hiệp hội, điều này rất khó xảy ra trong điều kiện sử dụng thông thường. Bình nhiên liệu trên ô tô, xe máy vốn là hệ thống tương đối kín, trong khi áp suất hơi xăng bên trong thường cao hơn môi trường bên ngoài nên hơi xăng có xu hướng thoát ra ngoài thay vì hút ẩm vào trong.

“Nếu xuất hiện nước lẫn trong nhiên liệu thì nguyên nhân chủ yếu thường đến từ quá trình tồn trữ, vận chuyển hoặc bảo quản nhiên liệu tại kho chứa và cây xăng, thay vì do đặc tính của xăng E10”, ông Tuấn nói.

Xe hụt hơi, khó nổ máy: Chỉ cần vệ sinh kim phun, lọc xăng hoặc đường dẫn nhiên liệu

Một vấn đề khác khiến nhiều chủ xe băn khoăn lo lắng là hiện tượng nghẹt kim phun hoặc tắc đường dẫn nhiên liệu khi chuyển sang dùng xăng E10, dẫn đến xe khó khởi động hoặc máy rung giật, tốn nhiên liệu...

Theo đại diện Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam, bản chất ethanol có tính dung môi nhẹ. Với những phương tiện đã sử dụng xăng khoáng trong thời gian dài, hệ thống nhiên liệu có thể tồn đọng nhiều cặn bẩn.

Khi chuyển sang dùng E10, lớp cặn cũ này bị bong ra và cuốn theo dòng nhiên liệu, từ đó gây tắc nghẽn cục bộ trong giai đoạn đầu.

Các chuyên gia cho rằng đây không phải lỗi do xăng E10 gây hỏng động cơ, mà thực chất là quá trình “làm sạch” hệ thống nhiên liệu sau thời gian dài sử dụng xăng khoáng.

Trong trường hợp xe xuất hiện hiện tượng hụt hơi hoặc khó nổ máy sau khi chuyển đổi nhiên liệu, chủ xe chỉ cần kiểm tra và vệ sinh kim phun, lọc xăng hoặc đường dẫn nhiên liệu. Sau khi hệ thống được làm sạch, hiện tượng này thường không tái diễn.

Ở góc độ doanh nghiệp sản xuất ô tô, ông Đào Công Quyết, đại diện Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), cho biết phần lớn các mẫu ô tô đời mới hiện nay đều đã được thiết kế để tương thích với xăng E10. Nếu sử dụng xăng E10 đạt chuẩn theo Quy chuẩn quốc gia QCVN 01:2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ, nguy cơ ăn mòn hay lão hóa vật liệu gần như không đáng kể.

