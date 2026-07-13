Theo The Sun, việc tiết kiệm nhiên liệu bằng cách tắt điều hòa ô tô và mở cửa sổ khi chạy xe chỉ đúng khi xe di chuyển ở tốc độ thấp. Khi tốc độ tăng lên, việc mở cửa sổ có thể khiến xe tiêu hao nhiên liệu không kém, thậm chí còn nhiều hơn so với bật điều hòa.

Khi chạy tốc độ cao, việc cửa sổ mở sẽ làm tăng lực cản không khí, khiến động cơ phải làm việc nhiều hơn để duy trì tốc độ. Ảnh: Jiffy Lube

Dẫn lại nguồn tin từ Sky News, các chuyên gia ô tô tiết lộ mốc tốc độ khoảng 72 km/h chính là "điểm cân bằng" để việc mở cửa sổ có tác dụng. Ở tốc độ dưới ngưỡng này, mở cửa sổ giúp giảm tải cho hệ thống điều hòa, từ đó tiết kiệm nhiên liệu hơn. Tuy nhiên, khi xe chạy nhanh hơn mốc 72 km/h thì việc đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Lý do là khi chạy tốc độ cao, việc cửa sổ mở sẽ làm tăng lực cản không khí, khiến động cơ phải làm việc nhiều hơn để duy trì tốc độ. Mức tiêu hao nhiên liệu do lực cản khí động học lúc này có thể tương đương hoặc trong một số trường hợp còn cao hơn lượng nhiên liệu mà hệ thống điều hòa tiêu thụ.

Điều này đồng nghĩa với việc trên đường cao tốc hoặc các tuyến quốc lộ có tốc độ cao, đóng kín cửa sổ và sử dụng điều hòa thường là giải pháp hiệu quả hơn cả về sự thoải mái lẫn khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Cách làm mát xe nhanh chóng và giảm tải cho hệ thống điều hòa

Tuy nhiên, ông Tom Preston, Giám đốc điều hành công ty thuê mua ô tô Hippo Leasing, khuyến nghị tài xế không nên bật điều hòa ngay sau khi bước vào một chiếc xe đã đỗ lâu dưới trời nắng.

Tài xế không nên bật điều hòa ngay sau khi bước vào một chiếc xe đã đỗ lâu dưới trời nắng. Ảnh: The Sun

Thay vào đó, hãy mở tất cả cửa hoặc hạ cửa kính trong khoảng 1-2 phút để không khí nóng tích tụ trong khoang xe thoát ra ngoài. Sau đó mới khởi động điều hòa sẽ giúp hệ thống làm mát nhanh hơn và giảm tải cho máy nén.

Một mẹo khác là hướng các cửa gió điều hòa xuống phía sàn xe trong những phút đầu. Do không khí lạnh có xu hướng chìm xuống, cách này giúp luồng khí mát lan tỏa đều, đồng thời đẩy lớp không khí nóng lên trên để thoát ra ngoài hiệu quả hơn.

Khi nhiệt độ trong cabin đã ổn định, tài xế nên đóng kín cửa sổ và chuyển điều hòa sang chế độ lấy gió trong. Chế độ này giúp hệ thống không phải liên tục làm mát luồng không khí nóng từ bên ngoài, qua đó tăng hiệu quả làm lạnh và giảm tiêu hao nhiên liệu.

Những lưu ý để điều hòa hoạt động hiệu quả

Các chuyên gia ô tô cũng đưa ra một số khuyến nghị giúp điều hòa ô tô hoạt động bền bỉ và đảm bảo sức khỏe cho người ngồi trong xe.

Nút tuần hoàn không khí trên ô tô có tác dụng làm mát hiệu quả mà ít người biết đến. Ảnh: The Sun

Tài xế không nên sử dụng chế độ lấy gió trong liên tục trong thời gian quá dài, đặc biệt khi xe có nhiều người ngồi. Sau khoảng 20-30 phút, nên chuyển sang lấy gió ngoài trong vài phút để bổ sung không khí tươi, giảm tình trạng ngột ngạt và hạn chế nồng độ CO2 tích tụ trong khoang lái.

Khi thời tiết mưa hoặc độ ẩm cao, việc chỉ sử dụng chế độ lấy gió trong có thể khiến kính xe dễ bị mờ. Trong trường hợp này, nên kết hợp chế độ lấy gió ngoài hoặc bật chức năng sấy kính để đảm bảo tầm quan sát.

Ngược lại, khi lưu thông trong khu vực ùn tắc hoặc có nhiều khói bụi, chế độ tuần hoàn không khí sẽ giúp hạn chế khí thải và bụi mịn từ bên ngoài lọt vào cabin.

Ngoài ra, nhiều mẫu xe hiện nay được trang bị chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (Eco) hoặc hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Auto Start/Stop). Trong điều kiện nắng nóng gay gắt, các chế độ này có thể làm giảm hiệu quả làm mát của điều hòa. Nếu cần duy trì nhiệt độ mát sâu trong khoang xe, tài xế có thể cân nhắc tạm thời tắt các tính năng này.

Để đảm bảo hiệu suất làm lạnh, các chuyên gia cũng khuyến cáo nên kiểm tra, vệ sinh lọc gió điều hòa định kỳ và nạp bổ sung gas điều hòa theo khuyến cáo của nhà sản xuất, thường sau vài năm sử dụng hoặc khi hệ thống có dấu hiệu làm mát kém.

Nhìn chung, lựa chọn mở cửa sổ hay bật điều hòa phụ thuộc vào tốc độ di chuyển của xe. Trong đô thị với tốc độ thấp, mở cửa kính có thể giúp tiết kiệm nhiên liệu. Nhưng khi chạy từ khoảng 70 km/h trở lên, đóng kín cửa sổ và sử dụng điều hòa đúng cách sẽ là giải pháp tối ưu hơn về cả mức tiêu hao nhiên liệu lẫn sự thoải mái cho người ngồi trên xe.

Theo The Sun

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