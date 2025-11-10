Làn sóng dịch chuyển đổ về cực tăng trưởng mới

Sau sáp nhập, Cần Thơ đang khẳng định vị thế thủ phủ miền Tây Nam Bộ với hai trụ cột phát triển song hành: giáo dục và kinh tế. Sự cộng hưởng giữa đào tạo nhân lực chất lượng cao và tăng trưởng kinh tế năng động đang tạo nên vòng phát triển bền vững, đưa Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng mới của toàn vùng.

Hiện nay, Cần Thơ là trung tâm giáo dục - đào tạo lớn bậc nhất vùng với các trường đại học trọng điểm như ĐH Cần Thơ, ĐH Nam Cần Thơ, ĐH Tây Đô, ĐH Kỹ thuật - Công nghệ, ĐH Y Dược Cần Thơ…tạo nền tảng để phát triển công nghiệp tri thức, thu hút nhân tài.

Ở góc độ kinh tế, tính đến giữa năm 2025, thành phố có 78 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 2.434,18 triệu USD, quy mô nền kinh tế 312.621 tỷ đồng, tăng trưởng GRDP bình quân 7,41%/năm. Bên cạnh đó, vị trí cửa ngõ giao thương chiến lược của toàn vùng ĐBSCL và hạ tầng đa phương thức được tập trung đẩy mạnh càng tạo bàn đạp cho Cần Thơ bứt phá, thu hút làn sóng đầu tư mạnh mẽ cùng nguồn nhân lực trẻ, năng động.

Vị trí xây dựng khu trung tâm hành chính mới của Cần Thơ

Theo báo cáo của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, Cần Thơ hiện đứng thứ 4 trong nhóm địa phương được người dân mong muốn chuyển đến sinh sống, chỉ sau TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng, minh chứng rõ nét cho sức hút của trung tâm vùng Tây Nam Bộ.

Các chuyên gia nhận định, quy luật vận hành tất yếu của đô thị hóa là khi hạ tầng, kinh tế, cơ hội việc làm phát triển, dân số sẽ tăng nhanh và có xu hướng tập trung quanh các trung tâm hành chính, tài chính và dịch vụ, kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở. Thực tế này đang diễn ra ở phía Nam Cần Thơ - khu vực được định hướng phát triển thành trung tâm mới của toàn thành phố mở rộng, với điểm nhấn là dự án xây dựng khu hành chính mới quy mô 20ha đang được lên kế hoạch triển khai.

Khu đô thị tích hợp kiểu mẫu tỏa sáng giữa trung tâm mới

Theo quy hoạch, Trung tâm hành chính mới tập trung của thành phố có tổng diện tích 69,37 ha tọa lạc ngay khu “đất vàng”, được định hướng là trung tâm hành chính tập trung kết hợp Trung tâm Văn hóa Tây Đô, bao gồm trụ sở làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các sở, ngành thành phố; đồng thời tích hợp nhiều công trình văn hóa, dịch vụ - thương mại, quảng trường, bảo tàng, nhà hát, trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên, khu lưu niệm danh nhân, công viên ven sông…

Sự xuất hiện của công trình này được xem là “cú hích” quan trọng, thúc đẩy tốc độ lấp đầy tại các khu dân cư và đô thị kiểu mẫu lân cận, khi làn sóng chuyển cư đang hướng thẳng về Nam Cần Thơ. Trong đó, đô thị Nam Long II Central Lake được đánh giá là tiềm năng khi chỉ nằm cách trung tâm hành chính mới 10 phút lái xe.

Nam Long II Central Lake chỉ cách khu hành chính mới của TP.Cần Thơ 10 phút lái xe

Khu đô thị có quy mô 43,8 ha, được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp tiêu chuẩn quốc tế, hơn 60% diện tích cho cây xanh, mặt nước và tiện ích hiện đại. Nhờ vị trí chiến lược, quy hoạch đồng bộ và giá trị sống thực, Nam Long II Central Lake hiện đang là lựa chọn hàng đầu của cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư.

Nhóm khách hàng chiếm tỷ trọng lớn tại dự án này gồm lực lượng kỹ sư, chuyên gia, doanh nhân làm việc tại các khu công nghiệp, trung tâm logistics, cảng cạn… Bên cạnh đó, khu đô thị còn được đông đảo các cá nhân, gia đình tại địa phương lựa chọn, với mong muốn chuyển từ mô hình nhà ở đơn lẻ lâu đời để “nâng cấp chất lượng sống” tại khu đô thị có môi trường sống xanh, an ninh, tiện ích đồng bộ hiện đại và cộng đồng cư dân văn minh.

Dòng dịch chuyển kép gồm chuyên gia và cư dân địa phương cùng hướng về trung tâm đô thị mới đã tạo nên sức sống cho Nam Long II Central Lake, góp phần vào bức tranh gia tăng giá trị và tính thanh khoản cho bất động sản tại đây.

Nam Long II Central Lake tạo sức hút với các căn shophouse xây sẵn. Ảnh phối cảnh

Theo chủ đầu tư dự án, hai loại hình sản phẩm nổi bật đang được quan tâm tại dự án gồm đất nền và shophouse xây sẵn. Sản phẩm đất nền đã được cấp sổ đỏ đảm bảo tiêu chí thanh khoản cao và đầu tư an toàn, còn shophouse xây sẵn được đánh giá cao về công năng linh hoạt. Nằm trên trục đường nội khu sầm uất, gần trung tâm hành chính và khu dân cư đông đúc, sản phẩm phù hợp cho mô hình F&B, văn phòng, dịch vụ hoặc cho thuê. Khi tỷ lệ lấp đầy cư dân đạt ngưỡng ổn định, shophouse được kỳ vọng sẽ mang đến nguồn lợi kép: vừa kinh doanh, cho thuê, vừa gia tăng giá trị tài sản.

