Ngày 29/4, TMZ đưa tin nam diễn viên Nathan Chasing Horse đã bị tòa án tại Las Vegas tuyên mức án từ 37 năm tù đến chung thân sau khi bị kết tội trong vụ án xâm hại tình dục gây chấn động dư luận.

Theo hồ sơ vụ việc, bồi thẩm đoàn tuyên nam diễn viên phạm tội ở 13 trong tổng số 21 cáo buộc sau phiên xét xử kéo dài 11 ngày.

Nathan Chasing Horse bị bắt từ năm 2023 trong chiến dịch truy bắt của đội đặc nhiệm SWAT và bị tạm giam tại nhà tù quận Clark với nhiều cáo buộc nghiêm trọng, gồm bỏ mặc hoặc ngược đãi trẻ em, tấn công tình dục, xâm hại trẻ vị thành niên và buôn bán tình dục người trưởng thành.

Nam diễn viên tại phiên tòa xét xử.

Cơ quan công tố cáo buộc ông đã lợi dụng uy tín và tầm ảnh hưởng trong cộng đồng người bản địa để tiếp cận, thao túng và xâm hại các nạn nhân trong suốt nhiều năm.

Theo truyền thông địa phương, Nathan Chasing Horse bị kết án với 10 tội danh xâm hại tình dục trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi, 1 tội danh hành vi dâm ô công khai nghiêm trọng, 1 tội danh tấn công tình dục và 1 tội danh sở hữu hình ảnh mô tả hành vi tình dục liên quan trẻ em.

Dù nhận mức án nặng, bị cáo vẫn có khả năng xin ân xá sau khi thụ án tối thiểu 25 năm. Sau phiên tuyên án, Nathan Chasing Horse tiếp tục khẳng định mình vô tội. Luật sư của ông cho biết thân chủ sẽ kháng cáo và cho rằng vụ án lẽ ra phải bị hủy vì hết thời hiệu truy tố.

Nathan Chasing Horse sinh năm 1976, là diễn viên người Mỹ gốc Lakota, nổi tiếng với vai Smiles A Lot trong bộ phim Dances with Wolves (Khiên vũ với bầy sói), tác phẩm kinh điển chiến thắng 7 giải Oscar. Ông cũng từng tham gia các phim truyền hình như: Into the West, Bury My Heart at Wounded Knee...

