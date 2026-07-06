Đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ông Nguyễn Văn Hóa (69 tuổi, trú tại phường Kim Liên, Hà Nội) vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại tai nạn trưa 1/7 khi ông dùng máy cắt để cưa gỗ.

Hôm đó, ông muốn cưa 2 mảnh gỗ dài từ tủ quần áo hỏng để đóng thùng rác. "Tôi đang cầm máy thì lưỡi cưa đập xuống nền, bật vào chân. Tôi định rút ra thì chân đã toác hết rồi", ông nhớ lại.

Được cứu mạng nhờ người hàng xóm nhanh trí

Ban đầu, ông Hóa chưa biết mình bị thương nghiêm trọng đến mức nào. Chỉ đến khi dùng tay bịt vết thương, ông mới hoảng hốt: "Máu tuôn xối xả. Tôi lấy tay ấn vào nhưng máu vẫn phun, dùng chiếc quần buộc lại cũng không giữ nổi".

Ông Hóa và anh Toàn tại phòng điều trị trong bệnh viện. Ảnh: P.Thúy.

Biết mình có thể gục bất cứ lúc nào vì mất máu, ông cố gọi người ứng cứu.

Đúng lúc đó, anh Trịnh Ngọc Toàn, kỹ sư IT công tác tại Bệnh viện Đại học Y đi về nhà sau ca trực. Sống cùng khu nhà ông Hóa, anh Toàn nghe thấy tiếng kêu cứu nên lập tức chạy đến.

Thấy tình trạng của ông Hóa quá nguy kịch, anh Toàn nhanh chóng lấy garo buộc lại phần trên vết thương. "Lúc đó gọi taxi hay cấp cứu đều không kịp nữa nên tôi quyết định đưa bác ấy đi luôn bằng xe máy. Máu chảy khiến người bác trơn trượt tôi bế cũng khó", anh Toàn kể.

Ông Hóa được đưa xuống thang máy. Vừa xuống đến tầng một, ông đã ngất lịm vì mất quá nhiều máu. Anh Toàn nhanh chóng đưa ông lên xe máy, một người lái, một người ngồi phía sau giữ bệnh nhân.

"Máu chảy nhiều đến mức quần áo cả ba người đều ướt sũng. Đến bệnh viện thì máu vẫn chảy thành vệt", anh Toàn nhớ lại.

Khi tới Bệnh viện Đại học Y, ông Hóa lập tức được chuyển vào phòng mổ. Ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ còn nam bệnh nhân rơi vào hôn mê. "Tôi không biết gì cả suốt hơn 1 ngày. Gia đình tôi đều nghĩ không giữ được người", ông kể.

Bác sĩ Hùng chia sẻ, ngay khi tiếp nhận bệnh viện bật báo động đỏ cấp cứu bệnh nhân. Ảnh: P.Thúy.

3 ê-kíp mổ trong 4 giờ

Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Đức Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu - Hồi sức, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng động mạch chân bị cắt đứt, máu phun dữ dội. Tổng lượng máu phải truyền trong quá trình cấp cứu và phẫu thuật khoảng 5 lít, tương đương gần toàn bộ lượng máu của một người trưởng thành.

"Chỉ cần chậm thêm một chút thôi là bệnh nhân có thể ngừng tim vì mất máu. Khi được đưa vào viện, máu chảy thành vệt từ ngoài cửa cấp cứu vào tận phòng tiếp nhận", bác sĩ Hùng kể.

Trước tình huống nguy cấp, bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện. Chỉ vài phút sau, ê-kíp chuyên khoa huyết học, chấn thương, ngoại, gây mê và bộ phận phòng mổ đã có mặt chuẩn bị, người bệnh nhanh chóng được đưa vào phòng mổ.

Để giữ được chân cho bệnh nhân, các bác sĩ phải huy động ba ê-kíp phẫu thuật liên tiếp: nối mạch máu, nối gân cơ và nối dây thần kinh. Ca mổ kéo dài từ 13h tới 17h mới hoàn tất.

Nhìn lại biến cố vừa trải qua, ông Hóa cho rằng mình đã may mắn giữ được mạng sống.

"Ai cũng bảo tôi số chưa chết. Bản thân tôi lúc đó biết chắc mình sắp gục. Nếu hôm đó không có cậu Toàn thì đúng là tôi không còn nữa. Không phải ai cũng đủ bình tĩnh và đủ khỏe để bế tôi đi nhanh như vậy. Tôi thực sự mang ơn cậu ấy", ông Hoá nói

Ở thời điểm hiện tại, sau gần một tuần điều trị, sức khỏe của ông Hóa đã dần ổn định nhưng vẫn cần theo dõi sát do tổn thương động mạch, gân cơ và thần kinh ở chân rất nặng.

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