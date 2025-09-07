Cứ đầu năm học mới, việc thu chi lại được phụ huynh bàn tán râm ran trên mạng xã hội, đặc biệt là các khoản thu như máy lạnh (điều hòa). Các trường học năm nào cũng thu tiền điều hòa, vậy khoản thu này được Sở GD-ĐT TPHCM quy định thu như thế nào.

Trong hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác; thực hiện chế độ miễn, giảm, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2025-2026 của trường công lập trên địa bàn TPHCM, tiền điều hòa cụ thể là dịch vụ sử dụng máy lạnh của lớp học có máy lạnh (tiền điện, chi phí bảo trì máy lạnh, chi phí thuê máy lạnh nếu có) là một trong 9 khoản thu được Sở GD-ĐT TPHCM.

Những khoản thu này được ban hành dựa trên Nghị quyết HĐND TPHCM phê duyệt.

Học sinh TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Đối với khoản thu điều hòa, Sở GD-ĐT quy định rằng khoản thu “Dịch vụ sử dụng máy lạnh của lớp học có máy lạnh đối với lớp có nhu cầu sử dụng nhưng chưa có máy lạnh, phải đi thuê” các cơ sở giáo dục căn cứ điều kiện cơ sở vật chất thực tế tại đơn vị và nhu cầu sử dụng máy lạnh của cha mẹ học sinh, đơn giá cung cấp dịch vụ để tính toán mức thu cụ thể nhưng không được vượt quá mức thu quy định. Việc thuê máy lạnh phải có sự thống nhất của cha mẹ học sinh và thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Theo đó, đối với lớp đã được trang bị sẵn điều hòa, mức thu tối đa đối với học cho Mầm non là 50.000 đồng/tháng/học sinh; Tiểu học là 45.000 đồng/tháng/học sinh; THCS, THPT là 35.000 đồng/tháng/học sinh.

Đối với lớp có nhu cầu sử dụng nhưng chưa có máy lạnh, phải đi thuê, thì mức thu tối đa đối với học sinh nhóm 1 (học sinh các phường) cho bậc Mầm non, Tiểu học là 110.000 đồng/tháng/học sinh; THCS, THPT là 95.000 đồng/tháng/học sinh.

Mức thu tối đa cho học sinh nhóm 2 (học sinh các xã) cho bậc Mầm non, Tiểu học là 100.000 đồng/tháng/học sinh; THCS, THPT là 90.000 đồng/tháng/học sinh.