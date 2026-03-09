Ngày 8/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng tiếp nhận một bệnh nhi hơn 3 tuổi nhập viện trong tình trạng rất nặng sau nhiều ngày sốt liên tục tại nhà.

Theo thông tin từ gia đình, bé gái đã sốt khoảng 4 ngày trước khi được đưa đến cơ sở y tế. Trong thời gian này, bệnh nhi chủ yếu được theo dõi và chăm sóc tại nhà. Chỉ khi con xuất hiện dấu hiệu mệt lả, gia đình mới đưa trẻ đi bệnh viện thì tình trạng đã trở nên nguy kịch.

Dù kíp trực đã khẩn trương triển khai các biện pháp cấp cứu song do bệnh tình quá nặng nên bệnh nhi không qua khỏi.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, sốt là phản ứng thường gặp của cơ thể khi chống lại các tác nhân gây bệnh như virus hoặc vi khuẩn. Tuy nhiên, sốt kéo dài cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh lý nguy hiểm như viêm phổi nặng, nhiễm khuẩn huyết, viêm não, viêm màng não, sốt xuất huyết hoặc các bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng khác.

Ở trẻ nhỏ, diễn biến bệnh thường rất nhanh. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, trẻ có thể gặp các biến chứng nặng như mất nước nghiêm trọng, rối loạn điện giải, suy thận cấp, sốc nhiễm khuẩn, thậm chí đe dọa tính mạng.

4 dấu hiệu không được bỏ qua

Từ trường hợp trên, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt chú ý các dấu hiệu nguy hiểm khi chăm sóc trẻ bị sốt tại nhà.

4 dấu hiệu cần đưa trẻ đi cấp cứu ngay gồm: Trẻ không bú hoặc không uống được; nôn mọi thứ sau khi ăn uống; co giật; li bì, khó đánh thức hoặc rơi vào trạng thái hôn mê.

Chỉ cần con xuất hiện một trong các dấu hiệu trên, phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời, tránh tình trạng bệnh diễn biến nặng trong quá trình di chuyển hoặc khi đến bệnh viện thì đã quá muộn.