Cậu bé có tên Che Jingang, ở đảo Hải Nam (miền nam Trung Quốc), trở thành tâm điểm sau khi được một số cơ quan truyền thông nhà nước đưa tin như một “kỹ sư tự học”.

Tài khoản mạng xã hội của Che (do mẹ em quản lý) hiện có khoảng 30.000 người theo dõi. Cậu bé cho biết mình đam mê “mọi thứ có thể bay” và chính niềm say mê này đã khiến em bắt đầu tự học giải tích và khí động học từ khi học lớp 3.

Niềm đam mê đó dần đưa Che đến việc chế tạo các động cơ phản lực ngay tại phòng khách nhà mình.

Trong các video đăng tải, Che giới thiệu quy trình chế tạo và thử nghiệm động cơ bằng nhiều thuật ngữ chuyên ngành, đồng thời tự gọi mình là "cậu bé tên lửa" qua các hashtag (thẻ gắn).

Cậu bé 14 tuổi Che Jingang thu hút sự chú ý khi “tự chế” một động cơ phản lực tuabin ngay trong phòng khách nhà mình. Ảnh: QQ.com/Sohu

Tuy nhiên, câu chuyện của cậu bé nhanh chóng làm dấy lên nghi ngờ trong cộng đồng mạng. Nhiều người đặt câu hỏi về tính xác thực cũng như nền tảng thực sự của Che.

Một số ý kiến chỉ ra rằng cậu từng lưu lại video giải bài toán lớp 5, từ đó nghi ngờ về khả năng nắm vững kiến thức giải tích của em.

Cũng có thông tin chưa được kiểm chứng cho rằng cha của Che là Che Zhuming, một kỹ sư hàng không vũ trụ từng tham gia nhiều dự án tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương. Từ đó, một bộ phận cư dân mạng cho rằng những thành tựu sớm của cậu là nhờ gia đình hậu thuẫn, thậm chí gọi em là “cậu ấm”.

Một số người còn so sánh Che với Jiang Ping - thiếu niên 17 tuổi từng gây sốt khi giành giải nhất một cuộc thi toán quốc tế nhưng sau đó bị phát hiện gian lận vào năm 2024.

Trước những nghi vấn cho rằng mình là “sản phẩm được cha mẹ tạo dựng” nhằm giúp em vào được các trường đại học danh tiếng, Che phản hồi dưới tài khoản của mình: “Việc mọi người nghi ngờ là điều bình thường. Điều cháu cần làm là tập trung vào việc luyện tập, để năng lực tự chứng minh tất cả”.

Theo SCMP, Che đã chế tạo thành công mô hình đầu tiên - một chiếc xe radar siêu âm - khi mới học lớp 2. Sau đó, cậu bé tiếp tục thực hiện các dự án phức tạp hơn như cánh tay robot, máy bay mô hình và hiện tại là động cơ phản lực.

Phòng khách trong nhà Che gần như kín chỗ bởi các sản phẩm sáng tạo, thậm chí đôi khi cậu còn tận dụng cả nhà bếp làm nơi làm việc.

Che cho biết mình không học kỹ thuật một cách bài bản mà chủ yếu học cách giải quyết vấn đề trong quá trình tự chế tạo.

Cậu thường xuyên cập nhật tiến độ lên mạng và nhận được nhiều góp ý hữu ích từ những người có chuyên môn.

Gia đình Che hoàn toàn ủng hộ đam mê của con, thậm chí còn thuê gia sư dạy lập trình và chi hàng nghìn nhân dân tệ cho mỗi dự án.

Với động cơ phản lực tuabin - lĩnh vực mà Che gần đây đặc biệt quan tâm - cậu mất 8 tháng để hoàn thành vòng thiết kế đầu tiên và thuê ngoài một số khâu sản xuất.

Dù lần thử nghiệm đầu tiên thất bại, Che vẫn giữ thái độ lạc quan: “Mục tiêu ban đầu của cháu khi làm động cơ này là để học hỏi kiến thức và cháu đã đạt được điều đó. Thất bại không sao cả, vì nó cho cháu động lực để thử lại”.

Bên cạnh những hoài nghi, Che cũng nhận được nhiều sự ủng hộ. Một người dùng mạng bình luận: “Tôi mong chờ ngày bạn chế tạo được một thiết bị hàng không vũ trụ thực sự”.