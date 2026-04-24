Tham gia nghiên cứu khoa học từ khi là tân sinh viên

Phước Hiền tốt nghiệp Trường ĐH Bách khoa TPHCM với điểm trung bình tích lũy 3.6/4.0, đạt danh hiệu sinh viên giỏi toàn diện, sở hữu chứng chỉ TOEIC 770 và nhận học bổng Ninety Eight Scholarship.

4 năm trước, Hiền trúng tuyển theo diện ưu tiên xét tuyển thẳng. Em đạt 993 điểm đánh giá năng lực, 27,4 điểm tổ hợp A01 và học bạ 9,6.

Ở bậc phổ thông, Hiền đạt giải IOE cấp huyện, tỉnh; danh hiệu Học sinh 3 tốt cấp trường, huyện và là thủ khoa tốt nghiệp năm 2022.

Trong quá trình học ngành Khoa học máy tính, Hiền không chỉ tích cực tích lũy kiến thức mà còn chủ động tham gia các dự án nghiên cứu chuyên ngành.

Đề tài mà nam sinh tâm đắc nhất là “Bảo vệ tính riêng tư trong hệ thống chăm sóc sức khoẻ thông minh tại nhà”. Đây là đề tài cấp Đại học Quốc gia TPHCM, hướng tới giải pháp chăm sóc sức khỏe tại nhà, đảm bảo quyền riêng tư và an toàn dữ liệu. Theo Hiền, trong bối cảnh chuyển đổi số, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong y tế là hướng đi giàu tiềm năng ứng dụng.

Trong dự án, Hiền phụ trách xây dựng giải pháp, giả lập và đánh giá mô hình dựa trên phương pháp Decentralized Federated Learning (học liên kết phi tập trung), đồng thời kiểm tra hệ thống và mô phỏng tấn công để đánh giá khả năng bảo mật.

Nguyễn Hồ Phước Hiền tốt nghiệp xuất sắc ngành Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Trường ĐH Bách khoa TPHCM. Ảnh: BK

Từ chính đề tài này, dưới sự hướng dẫn của cô Lê Thị Bảo Thu, Hiền đã phát triển thành công một bài báo khoa học được chấp nhận tại Hội nghị châu Á lần thứ 18 về Hệ thống thông tin thông minh và Cơ sở dữ liệu vào tháng 4/2026 tại Cao Hùng (Đài Loan - Trung Quốc). Đây là lần đầu tiên Hiền đảm nhiệm vai trò tác giả chính và cũng là báo cáo viên tại một hội nghị khoa học.

Tốt nghiệp sớm nhưng không “chạy đua”

Một trong những điểm đáng chú ý ở Hiền là khả năng hoàn thành chương trình học trong thời gian rút ngắn mà vẫn đảm bảo chất lượng. Hiền không lập kế hoạch cứng nhắc mà bám sát chương trình, chủ động học trước và linh hoạt đăng ký môn. Nam sinh cân đối số lượng môn học mỗi kỳ để tránh quá tải, nhưng vẫn đảm bảo tiến độ tốt nghiệp sớm.

Thử thách lớn nhất đến vào học kỳ 242 (học kỳ thứ 7 của khóa học), thời điểm Hiền phải đối mặt với nhiều môn học “nặng” của ngành, đồng thời bắt đầu thực hiện đồ án chuyên ngành và bước vào giai đoạn đầu của đồ án tốt nghiệp với định hướng nghiên cứu chuyên sâu. Khối lượng công việc lớn, lại làm đồ án một mình khiến Hiền chịu nhiều áp lực.

Cũng trong giai đoạn này, Hiền đi thực tập và lần đầu viết CV để ứng tuyển. Sau nhiều lần bị từ chối, Hiền đã tìm được cơ hội thực tập toàn thời gian tại một công ty.

Hội nghị châu Á lần thứ 18 về Hệ thống thông tin thông minh và Cơ sở dữ liệu vào tháng 4/2026 tại Cao Hùng (Đài Loan - Trung Quốc). Ảnh: NVCC

Trong 2-3 năm tới, Hiền định hướng phát triển theo hướng gắn liền giữa nghiên cứu và ứng dụng khoa học máy tính. Nam sinh muốn tham gia nghiên cứu và làm trợ giảng để củng cố kiến thức, rèn kỹ năng truyền đạt.

Song song đó, Hiền muốn làm việc tại doanh nghiệp ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực như kinh doanh, giáo dục, y tế để hiểu rõ hơn nhu cầu của thị trường. Hiền đặt mục tiêu học lên bậc cao hơn để mở rộng hướng nghiên cứu lâu dài.

Về kỹ năng, Hiền cho rằng tư duy hệ thống và khả năng giải quyết vấn đề là hai yếu tố cốt lõi cần ưu tiên phát triển. Bên cạnh đó là kỹ năng lập trình, khả năng tự học và đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh, những nền tảng giúp thích nghi tốt trong cả môi trường nghiên cứu lẫn công việc thực tế.

Ngoài học tập, Hiền tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa như “Ngày thứ 7 xanh”, hiến máu tình nguyện và câu lạc bộ Đại sứ Bách Khoa, qua đó rèn luyện tinh thần trách nhiệm và kỹ năng làm việc nhóm. Đồng thời, Hiền tự học tin học văn phòng, hướng tới chứng chỉ MOS để nâng cao kỹ năng làm việc, giao tiếp, tư duy sáng tạo và phỏng vấn.

ThS. Lê Thị Bảo Thu, giảng viên trực tiếp hướng dẫn nghiên cứu khoa học và đồ án, đánh giá cao quá trình làm việc và sự tiến bộ của Nguyễn Hồ Phước Hiền.

Theo cô Thu, Hiền có năng lực nghiên cứu độc lập và làm việc rất nỗ lực. Ở giai đoạn đồ án chuyên ngành, kết quả của Hiền chưa thật sự nổi bật, nhưng nam sinh đã tiến bộ rất nhanh. Đến đồ án tốt nghiệp, Hiền có thể thực hiện đề tài độc lập và đạt kết quả khả quan.

Đáng chú ý, Hiền đã thể hiện nỗ lực lớn khi phát triển kết quả nghiên cứu thành bài báo khoa học trong thời gian gấp rút, kịp nộp bài vào hội nghị ACIIDS (Core Rank B).

Trong quá trình hoàn thiện bài báo, Hiền luôn giữ thái độ cầu thị, tích cực lắng nghe góp ý, không ngại khó khăn và sẵn sàng trao đổi để cải thiện chất lượng nghiên cứu. Ngay cả sau khi bảo vệ đồ án tốt nghiệp và bài báo được chấp nhận đăng, Hiền vẫn tiếp tục dành thời gian chỉnh sửa theo phản biện từ hội đồng khoa học.

“Tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự ham học hỏi cũng như năng lực nghiên cứu của Hiền”, ThS Lê Thị Bảo Thu nhấn mạnh.