Nguyễn Huy Anh, học sinh lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam vừa nhận tin trúng tuyển Đại học Yale với học bổng toàn phần trị giá 10,8 tỷ. Đây là ngôi trường trong nhóm đại học tinh hoa (Ivy League), thuộc top 4 ở Mỹ.

“Khoảnh khắc mở thư báo đỗ của Yale, em thở phào nhẹ nhõm vì sau nhiều nỗ lực, ngôi trường này đã trao cho em cơ hội, đồng thời cấp mức hỗ trợ tài chính đủ để em có thể yên tâm theo học tại Mỹ”, Huy Anh nói.

Nguyễn Huy Anh, học sinh lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: NVCC

Không "đánh bóng" hồ sơ, tập trung vào giá trị thực

Dù đam mê robotics, Huy Anh không lựa chọn một viện công nghệ thuần túy mà mong muốn được tới Yale - một ngôi trường nổi tiếng với các khối ngành Liberal Arts. Nam sinh cho biết mong muốn này bắt nguồn từ góc nhìn “công nghệ không bao giờ đứng độc lập”.

“Một robot được tạo ra không chỉ cần có kỹ thuật vận hành trơn tru mà còn phải giải quyết được các bài toán về tác động xã hội và môi trường”, Huy Anh nói.

Sớm bắt tay vào chuẩn bị hồ sơ, nhưng nam sinh không theo đuổi chiến thuật “đánh bóng” bằng những danh hiệu hay các câu lạc bộ dàn trải mà tập trung vào chiều sâu và làm "những điều thật”.

“Để có thể chạm tay tới giấc mơ Ivy League, em tin rằng nền tảng học thuật vững chắc vẫn là điều kiện tiên quyết”, Huy Anh nói. Do đó, nam sinh luôn ưu tiên duy trì kết quả trên lớp với tinh thần học thực chất và hoàn thành tốt các bài thi chứng chỉ quốc tế.

Bên cạnh việc học, phần lớn thời gian của Huy Anh đều dành cho robotics. Với vai trò Chủ tịch của GreenAms Robotics Team - câu lạc bộ và đội tuyển robotics của trường, Huy Anh đã cùng đồng đội tham gia nhiều sân chơi lớn như VEX IQ, VEX V5 và FIRST Tech Challenge...

Đặc biệt năm 2025, nam sinh cùng đồng đội đã giành vị trí Á quân trong Giải vô địch Thế giới về robotics được tổ chức ở Houston, Texas (Mỹ).

Huy Anh cùng đồng đội trong một giải đấu robotics. Ảnh: NVCC

Không dừng lại ở các giải đấu, Huy Anh còn thực hiện nhiều dự án mang tính ứng dụng như thiết kế drone thu gom rác tại những nơi có địa hình đồi núi hiểm trở.

Ngoài ra, nam sinh cũng dành cả tháng để mang các dự án STEM và robot đến Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tri Lễ ở Lạng Sơn với mong muốn đưa khoa học kỹ thuật tới gần hơn với học sinh ở vùng khó.

“Với em, việc tạo ra một con robot chạy được, một đoạn code tự viết bị lỗi rồi sửa lại… sẽ có giá trị và sức nặng hơn so với những danh hiệu hào nhoáng trên mạng xã hội mà không đi kèm với hành động thực tế. Em tin rằng các trường đại học không tìm kiếm những 'cỗ máy hoàn hảo'. Điều họ mong muốn chính là những con người thực sự biết vươn lên”, Huy Anh nói.

Trong bài luận nộp vào Yale, Huy Anh cũng chọn kể một câu chuyện mang tính biểu tượng về “rác”. Nam sinh cho biết với em, những thứ bị bỏ đi và coi là “rác” cũng mang giá trị riêng và xứng đáng có cơ hội tái sinh.

Suy nghĩ ấy cũng tương đồng với góc nhìn của em về con người. “Em nhìn thấy tiềm năng rực rỡ ở các bạn trẻ tại những vùng khó khăn và luôn mong muốn giúp họ có được cơ hội thứ hai để vươn lên và tỏa sáng”, Huy Anh nói.

Trong quá trình ứng tuyển vào Yale, nam sinh tham gia phỏng vấn với hội đồng tuyển sinh. Theo Huy Anh, buổi phỏng vấn không mang tính chất căng thẳng mà diễn ra cởi mở, xoay quanh văn hóa đại học, nơi ở và môi trường học tập đề cao sự hợp tác.

“Buổi trò chuyện giúp em thể hiện sự quan tâm tới các giá trị cộng đồng, cũng như mong muốn dùng khả năng của mình để đóng góp cho xã hội - những định hướng phù hợp với giá trị mà Yale hướng tới”, Huy Anh nói.

Huy Anh cùng gia đình. Ảnh: NVCC

Trưởng thành từ trải nghiệm và hướng tới đóng góp cộng đồng

Dù sở hữu nhiều thành tích, điều khiến Huy Anh tự hào nhất không phải là giải thưởng cá nhân mà là hành trình đồng hành cùng em trai. Việc hướng dẫn, hỗ trợ đội tuyển robotics của em giành chức vô địch quốc gia VEX V5 Robotics, theo Huy Anh “là một hành trình nhiều cảm xúc”.

“Đó là hành trình giúp em nhận ra mình đã trưởng thành từ chính những thất bại và vấp ngã trong quá khứ. Em cũng biết học cách lùi lại phía sau, truyền đạt những kinh nghiệm về tư duy thiết kế, gỡ lỗi lập trình và hơn cả là tinh thần không bao giờ bỏ cuộc cho em trai”, Huy Anh nói.

Ngoài ra, sự trưởng thành cũng đến từ những biến cố gia đình. Khi quá trình nộp hồ sơ đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, bố em bất ngờ bị đột quỵ. Giữa những lo toan, Huy Anh vừa phải cố gắng duy trì tiến độ, vừa đồng hành cùng gia đình vượt qua thời điểm chông chênh.

Mùa thu năm nay, nam sinh sẽ lên đường sang Mỹ. Vì thế, em dành thời gian này ở bên gia đình, đồng hành cùng bố trong quá trình phục hồi, hỗ trợ em trai và tiếp tục trau dồi chuyên môn.

Trong 4 năm tại Yale, nam sinh mong muốn tận dụng tối đa không gian học thuật để kết hợp sâu hơn giữa kỹ thuật và khởi nghiệp, hướng tới xây dựng các dự án công nghệ mang tính ứng dụng cao.

Xa hơn, nam sinh Ams nuôi ước mơ mang những kiến thức tích lũy được trở về đóng góp cho Việt Nam, đặc biệt trong việc phổ cập khoa học kỹ thuật tới những cộng đồng còn thiếu cơ hội tiếp cận.