Sáu năm, hai màu áo và hành trình chinh phục IMO

Alex Chui lần đầu tham dự Olympic Toán học quốc tế (IMO) năm 2020, khi mới 12 tuổi, trong màu áo đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc). Cậu giành Huy chương Bạc với 29/42 điểm.

Một năm sau, vẫn thi đấu cho Hong Kong, Chui trở lại và giành Huy chương Vàng với 28 điểm.

Trước kỳ IMO 2022, Chui chuyển sang thi đấu cho Vương quốc Anh và theo học tại Trường Tonbridge ở hạt Kent. Đây cũng là thời điểm nam sinh bắt đầu chuỗi thành tích đưa mình trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của các cuộc thi Toán học quốc tế.

Năm 2022, trong năm đầu tiên khoác áo đội tuyển Anh, Chui giành Huy chương Bạc với 31 điểm. Một năm sau, cậu giành Huy chương Vàng với 35 điểm.

Tại kỳ IMO 2024 tổ chức ở Bath (Anh), Chui tiếp tục đạt 35 điểm và giành thêm một Huy chương Vàng. Sau 5 lần tham dự, nam sinh có 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc, lọt vào top 10 trong danh sách những thí sinh có thành tích xuất sắc nhất lịch sử IMO.

Đến tháng 7/2025, tại kỳ IMO lần thứ 66 ở Sunshine Coast (Australia), Chui giành Huy chương Vàng thứ tư.

Giành chiến thắng tại Olympic Toán quốc tế năm 2026, Alex Chui trở thành thí sinh giành nhiều huy chương nhất lịch sử. Ảnh: UK Math Trust

Trong lịch sử 66 năm của cuộc thi, chỉ có 8 người từng đạt thành tích này. Chui, sinh năm 2008, giành Huy chương Vàng thứ tư khi mới 17 tuổi và vẫn đang học lớp 12 tại Trường Tonbridge.

Thành tích năm 2025 của nam sinh càng ấn tượng bởi cậu đạt điểm tuyệt đối ở 5/6 bài toán và chỉ mất điểm ở bài số 6 - bài thường được xem là khó nhất trong đề thi.

Khép lại sự nghiệp IMO bằng điểm tuyệt đối

Tại kỳ IMO lần thứ 67 tổ chức ở Thượng Hải (Trung Quốc), Alex Chui tiếp tục đại diện cho Vương quốc Anh và giành Huy chương Vàng thứ năm.

Nam sinh đồng hạng nhất với điểm số tuyệt đối 42/42, là một trong 7 thí sinh đạt thành tích này trên tổng số 666 người tham dự. Kết quả góp phần giúp đội tuyển Anh giành 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng, đứng thứ 8 chung cuộc trong số 117 quốc gia tham dự.

Với 5 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc sau 7 lần tham dự IMO, Chui trở thành thí sinh giành nhiều huy chương nhất trong lịch sử cuộc thi.

Bảng thành tích của Alex Chui tại 7 kỳ Olympic Toán học quốc tế (IMO) từ năm 2020 đến 2026. Ảnh: IMO Official

Đây cũng là kỳ IMO cuối cùng của Chui. Chia sẻ sau cuộc thi, nam sinh cho biết cậu rất trân trọng trải nghiệm được thi đấu cùng các đồng đội, gặp gỡ những thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới và vui mừng khi có thể khép lại hành trình bằng một điểm số tuyệt đối.

“Tôi thực sự trân trọng trải nghiệm tại kỳ IMO cuối cùng của mình ở Trung Quốc, khi được thi đấu cùng các đồng đội và gặp gỡ những thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Tôi rất vui khi có thể khép lại hành trình bằng một điểm số tuyệt đối và giờ đây mong chờ cuộc sống đại học”, Chui nói.

Trưởng đoàn Anh, tiến sĩ Dominic Yeo, đánh giá việc Chui giải hoàn hảo mọi bài toán tại IMO 2026 là một thành tích phi thường. Theo ông, 5 Huy chương Vàng của nam sinh là minh chứng cho nhiều năm nỗ lực và khả năng sáng tạo đặc biệt trong giải quyết vấn đề.

"Kỷ lục có thể tồn tại nhiều thập kỷ"

Chui được biết đến với phong cách giải toán riêng, thường kết hợp những phác thảo trừu tượng vào quá trình tư duy. Đây là nét riêng đã theo nam sinh trong suốt hành trình tham dự các kỳ IMO.

Trưởng bộ môn Toán tại Trường Tonbridge, ông Owen Elton, cho rằng việc Chui khép lại hành trình IMO bằng điểm số tuyệt đối là một dấu ấn xứng đáng với chặng đường đặc biệt của nam sinh.

“Alex là thí sinh duy nhất trong lịch sử giành được 7 huy chương tại IMO và nhiều khả năng sẽ giữ vị trí số 1 trong danh sách thành tích trong nhiều thập kỷ tới”, ông Elton nói.

Các giáo viên bộ môn Toán tại Trường Tonbridge chúc Chui may mắn khi bước vào Đại học Cambridge và kỳ vọng vào những đóng góp của em cho Toán học trong tương lai.

Từ một cậu bé 12 tuổi lần đầu khoác áo đội tuyển Hong Kong đến nam sinh 18 tuổi khép lại hành trình IMO bằng điểm số tuyệt đối, Alex Chui đã để lại một dấu ấn đặc biệt trong lịch sử cuộc thi.

Hành trình thi đấu của Chui đã khép lại, nhưng chặng đường đóng góp cho Toán học của nam sinh có lẽ mới chỉ bắt đầu.