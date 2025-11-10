Rạng sáng 10/11, Công an phường Bảy Hiền phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa hai xe máy và ô tô 7 chỗ trên đường Âu Cơ khiến nam sinh 20 tuổi tử vong thương tâm.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TK

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h đêm 9/11, người dân trên đường Âu Cơ (phường Bảy Hiền) bất ngờ nghe thấy tiếng va chạm mạnh.

Họ chạy ra kiểm tra thì chứng kiến hiện trường vụ tai nạn giữa ô tô 7 chỗ BKS 67H036.xx và hai xe máy.

Một số nhân chứng cho biết, ô tô 7 chỗ đang di chuyển theo hướng đường Trường Chinh đi đường Lê Đại Hành. Khi ô tô chạy qua khu vực phường Bảy Hiền đã xảy ra va chạm với xe máy do anh N. (20 tuổi) điều khiển.

Sau cú va chạm, xe máy của N. mất lái, va quẹt vào xe máy khác, khiến anh ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Bảy Hiền phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và điều tra làm rõ nguyên nhân.

Người mẹ ngã quỵ trên vỉa hè khi con trai duy nhất của gia đình ra đi mãi mãi sau tai nạn. Ảnh: TK

Nghe tin con gặp nạn, chị L. - mẹ của nạn nhân - vội vã chạy đến hiện trường. Không kìm được nỗi đau, chị gục ngã trên vỉa hè, òa khóc trước sự thương cảm của nhiều người. Trong nước mắt, chị nghẹn ngào cho biết N. là con trai duy nhất của gia đình và hiện đang theo học tiếng Đức.

“Gia đình chúng tôi rất khó khăn, cả hai vợ chồng đều làm thuê. Con trai vừa đi học vừa làm thêm để có thêm học phí phụ ba mẹ”, người mẹ nghẹn giọng chia sẻ.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.