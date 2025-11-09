Thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng 9/11, tài xế Doanh (38 tuổi) điều khiển ô tô tải nhỏ biển số TPHCM chở rau, lưu thông trên đường Tân Sơn, hướng từ đường Quang Trung ra đường Trường Chinh.

Khi ô tô di chuyển đến gần giao lộ Huỳnh Văn Nghệ, thuộc phường An Hội Tây thì xảy ra va chạm mạnh với một người đàn ông. Hậu quả, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, phần đầu ô tô tải bị móp, hư hỏng. Danh tính nạn nhân được xác định tên N.V.T (59 tuổi, ngụ phường Tân Sơn).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TK

Chia sẻ với phóng viên, tài xế Doanh cho biết anh đang lái ô tô bình thường thì người đàn ông đi bộ, đang ngồi trên dải phân cách giữa hai làn đường bất ngờ lao ra phía trước đầu xe, khiến anh không kịp xử lý.

“Tôi quá xui rủi chứ không hề chạy ẩu. Mọi việc cứ để công an làm rõ”, tài xế Doanh hoảng loạn nói.

Tài xế cho biết thêm, phía người nhà nạn nhân cũng có mặt tại hiện trường và phối hợp với cơ quan chức năng. Họ tiết lộ nạn nhân đang mắc bệnh hiểm nghèo và có nghi vấn về tình trạng trầm cảm.

Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, Công an phường An Hội Tây phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.