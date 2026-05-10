Chỉ 4 ngày sau khi đăng tải trên Youtube, video giới thiệu game “Bánh Mì Bách Khoa” do T.T.D (sinh năm 2003, học tại Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội) xây dựng đã thu hút 130.000 lượt xem.

Trước đó, nam sinh này từng gây bão với tựa game “Phở Anh Hai”, đạt 650.000 lượt tải chỉ trong chưa đầy nửa tháng. Tựa game này cũng vừa giành cú đúp giải thưởng “Game Indie Việt xuất sắc” và “Game Việt của năm” tại Vietnam Game Awards.

T.T.D hiện theo học tại Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội.

T.T.D cho biết game “Bánh Mì Bách khoa” là sự nối tiếp của game “Phở Anh Hai”, nhưng mang đậm chất Đại học Bách khoa Hà Nội nơi tác giả đang theo học.

Những hình ảnh quen thuộc như cổng parabol huyền thoại, tượng đài “Cán bộ và sinh viên xếp bút nghiên lên đường bảo vệ Tổ quốc”, thư viện Tạ Quang Bửu đến quán trà đá gần trường cũng được nam sinh này đưa vào trong game.

Thay vì bán phở như trước, lần này nhân vật sẽ phải “sống sót qua thời sinh viên” bằng cách khởi nghiệp bán bánh mì. Người chơi sẽ hóa thân thành một sinh viên Bách khoa thực thụ, măc đồng phục Bách khoa, tự tay quản lý xe bánh mì cùng người bạn đồng hành “Cậu Vàng” (nhân vật từng xuất hiện trong game “Phở Anh Hai”) ngay giữa ngôi trường kỹ thuật danh tiếng.

Game dự kiến sẽ ra mắt trong thời gian tới.

T.T.D vốn là cựu học sinh chuyên Tin của Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. Nam sinh bắt đầu đam mê lập trình game từ năm lớp 10. Các kỹ năng lập trình trò chơi hoàn toàn do em tự học, chủ yếu qua các nguồn tài liệu miễn phí trên YouTube, chia sẻ, hỏi đáp trên các diễn đàn hoặc xem những dự án có sẵn để hiểu rõ về cấu trúc và cách làm game.

Tính đến nay, nam sinh đã làm thực hiện khoảng 200 dự án, nhưng đa số không mấy nổi tiếng và phần lớn đã bị xóa. “Phở Anh Hai” chính là dự án đầu tiên “cán mốc” hàng trăm nghìn lượt tải.

Tuy nhiên, D. không muốn xuất hiện trước công chúng và “thành người nổi tiếng”. Nam sinh cho hay muốn tập trung vào việc học để tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội và thực hiện các dự án game, không muốn việc nổi tiếng làm ảnh hưởng đến tâm lý.