Từ học sinh chuyên Toán đến thủ khoa ngành Y khoa

Chia sẻ với VietNamNet, Dũng bày tỏ niềm vui với kết quả đạt được sau 6 năm nỗ lực.

Là cựu học sinh lớp 12 Toán 1 Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Dũng cho biết, các bạn lớp em thường chọn những ngành về công nghệ thông tin hoặc liên quan đến ứng dụng Toán. Với Dũng, quyết định theo đuổi ngành Y đến khá tự nhiên.

“Cuối lớp 11 và đầu lớp 12, khi đa số các bạn đã có định hướng cụ thể như du học hay chọn ngành, em vẫn băn khoăn. Em chỉ biết bản thân muốn làm việc gì đó có thể giúp đỡ nhiều người. Một lần, người nhà gặp vấn đề sức khỏe, em cảm nhận rõ hơn về tài sản vô giá đó của con người nên quyết tâm theo đuổi ngành Y, trở thành bác sĩ để có thể giúp đỡ được nhiều người”, Dũng kể.

Trần Minh Dũng trở thành thủ khoa tốt nghiệp ngành Y khoa của Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội với tổng điểm 3,75/4. Ảnh: NVCC

Sáu năm trước, Dũng trúng tuyển ngành Y khoa của Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội với phương thức xét học bạ đối với học sinh trường chuyên.

“Các thí sinh theo đuổi ngành y dược thường là học sinh chuyên Hóa, Sinh. Là ‘dân chuyên Toán’, em lo sẽ gặp khó khăn bởi ngành Y đòi hỏi lượng kiến thức về khoa học tự nhiên khá lớn”, Dũng nói.

Tuy nhiên, được sự hướng dẫn của các giảng viên giàu kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế, Dũng dần tự tin hơn.

“Học tập ở môi trường có nhiều bạn giỏi cũng khiến em có thêm động lực để luôn cố gắng”, Dũng chia sẻ.

Dũng cho hay, em không có bí quyết học tập đặc biệt mà thấy quan trọng nhất là tìm được cách học phù hợp với bản thân.

“Quá trình học 6 năm của chúng em chia làm 2 phần. Khoảng 3 năm đầu, chúng em chủ yếu học ở trường, từ kỳ 2 năm 3 sẽ đi thực tập lâm sàng ở bệnh viện. Giai đoạn thực tập ở viện, chúng em vẫn phải tiếp tục học kiến thức trên trường. Cũng như hầu hết các bạn khác, giai đoạn chuyển đổi này là một trong những phần khó khăn nhất với em”, Dũng nói.

Dũng cho rằng may mắn của em cũng như các bạn là luôn nhận được sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô bộ môn và những giảng viên đồng thời là các bác sĩ ở bệnh viện. “Chúng em được tạo điều kiện để đi thực tập ở những bệnh viện đầu ngành như là Bạch Mai, Việt Đức, Nhi Trung ương...”, Dũng kể.

Với ngành Y, theo Dũng, ngoài tập trung học trên lớp, việc đi lâm sàng và tiếp xúc với người bệnh là trải nghiệm rất quý giá.

“Em luôn trân trọng người bệnh và coi đó cũng là những người thầy giúp mình trưởng thành hơn trong nghề”, Dũng bày tỏ.

Trước mỗi buổi học lâm sàng, Dũng thường chủ động tìm đọc các kiến thức liên quan, đồng thời ghi lại những câu hỏi cần giải đáp. Khi đến mỗi khoa, em chuẩn bị kỹ phần lý thuyết, sau đó đối chiếu với thực tế lâm sàng để kiểm chứng kiến thức. Ngược lại, những trải nghiệm thực tế cũng giúp em hiểu sâu và sáng tỏ hơn các vấn đề lý thuyết.

Khi gặp những vấn đề khó hay điều gì chưa hiểu, Dũng hỏi thầy cô và các bác sĩ đang trực tiếp điều trị cho người bệnh. Khi về nhà, em đọc sách và tiếp tục tìm thêm những nguồn tài liệu về ca bệnh, lĩnh vực đó trên mạng.

Trần Minh Dũng trong một lần nhận học bổng với thành tích học tập tốt. Ảnh: NVCC

Dù tốt nghiệp Xuất sắc, Dũng hiểu rằng em cũng như các bác sĩ vừa ra trường khác, sẽ đối mặt với nhiều thách thức. “Khi trở thành bác sĩ thực sự, chúng em sẽ phải trách nhiệm hơn. Mỗi ca bệnh, mỗi kết quả xét nghiệm, chẩn đoán, hay những đơn thuốc mà mình đưa ra, không đơn thuần là những bài học hay câu hỏi nữa, mà đằng sau đó là kỳ vọng, thậm chí cả tính mạng của người bệnh. Những trách nhiệm đó cũng sẽ nguồn động lực thôi thúc em luôn cố gắng, học hỏi từng ngày”, Dũng tâm sự.

Trúng tuyển kỳ thi bác sĩ nội trú

Với nỗ lực không ngừng, Dũng đã giành Học bổng khuyến khích học tập trong 10/12 học kỳ.

Dũng cũng tích cực tham gia các phong trào tại lớp và trường. Nam sinh từng là Ủy viên BCH Đoàn Trường ĐH Y Dược các khoá II, III; là thành viên ban tổ chức nhiều chương trình, hoạt động của Đoàn Trường và ĐH Quốc gia Hà Nội.

Dũng cho biết vừa trúng tuyển kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y Hà Nội và sẽ theo học trong 3 năm tới. Nam sinh đang cân nhắc về chuyên ngành mình sẽ lựa chọn vào ngày 9/9 tới đây.

“Em dự định sẽ chọn một ngành liên quan đến lâm sàng để trực tiếp thăm khám, điều trị cho bệnh nhân”, Dũng chia sẻ.

Dũng cho rằng học bác sĩ nội trú sẽ là hành trình giúp em hoàn thiện những kiến thức, kỹ năng còn thiếu để trở thành một bác sĩ giỏi trong tương lai.

“Em hy vọng sau 3 năm, mình sẽ không chỉ giỏi hơn về chuyên môn, kỹ năng mà có thể hoàn thiện thêm bản thân để trở thành một bác sĩ thực sự và giúp đỡ được mọi người”, Dũng nói.