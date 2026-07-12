Tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2026, thí sinh trải qua hai bài thi lý thuyết và thực nghiệm, mỗi bài kéo dài 5 giờ, nhằm đánh giá kiến thức, tư duy phân tích, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng thực hành Vật lý.

Thành tích của Vũ Nguyên Nguyên cùng các thành viên đội tuyển góp phần giúp Việt Nam đạt kết quả cao nhất trong lịch sử tham dự Olympic Vật lý quốc tế, xếp thứ 7 toàn đoàn với 4 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc. Trong đó, Nguyễn Nhật Minh, lớp 11 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN), cũng giành Huy chương Vàng với 30/30 điểm phần thi lý thuyết.

Vũ Nguyên Nguyên gây ấn tượng khi giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế với điểm tuyệt đối ở bài thi lý thuyết. Ảnh: NVCC

Từ học sinh chuyên Toán đến nữ sinh giành Huy chương Vàng Vật lý quốc tế

Chia sẻ với VietNamNet, chị Mai Kiều Lê, mẹ của Nguyên Nguyên cho hay, trước kỳ thi này, Nguyên từng giành Huy chương Bạc ở kỳ thi Olympic Vật lý châu Á năm 2026 và không ngừng nỗ lực học tập sau đó. “Chứng kiến quá trình ôn luyện đầy quyết tâm của con, tôi luôn mong con đạt được kết quả xứng đáng. Khi biết kết quả, tôi rất hạnh phúc và nhẹ nhõm khi thấy những nỗ lực của con đã kết thành trái ngọt”, chị Lê nói.

Người mẹ kể, từ tiểu học, Nguyên đã bộc lộ khả năng học tốt. Năm lớp 5, em được thầy cô khuyến khích thi vào hệ THCS của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Khi đó, gia đình chị phân vân, bởi nếu đỗ, con sẽ phải đi học xa nhà, trong khi sức khỏe không tốt.

Trái ngược với sự băn khoăn của gia đình, Nguyên tỏ ra rất quyết tâm, muốn học cùng các bạn giỏi để thúc đẩy bản thân cố gắng. Trong hai tháng hè trước kỳ thi vào lớp 6, đều đặn ngày nào Nguyên cũng dậy từ 5h30, chuẩn bị mọi việc rồi nhờ mẹ chở đến lớp học ôn ở gần trường. Em không hề than phiền về sự vất vả, mà say sưa học và thi đỗ.

Chị Lê cho hay con gái rất chủ động trong việc học, luôn cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu mở rộng kiến thức. Nguyên thường tìm hiểu các thí nghiệm, hiện tượng mà mình thắc mắc qua các video trên YouTube. Nữ sinh còn tìm đọc nhiều tài liệu về Vật lý của nước ngoài. Nhận thấy các hiện tượng trong cuộc sống đều có thể được giải thích bằng khoa học một cách rất thú vị, em càng say sưa tìm hiểu. Nguyên nhận ra Vật lý là môn có tính ứng dụng cao và muốn theo đuổi chuyên sâu môn này từ cuối lớp 8.

Ngoài tập trung học trên lớp, Nguyên chủ yếu dành thời gian tự học tại nhà hoặc đi học thêm và luyện giải các bài nâng cao.

Ở kỳ thi vào lớp 10, nữ sinh trúng tuyển khối chuyên Vật lý của 3 trường chuyên tại Hà Nội, trong đó trở thành thủ khoa đầu vào chuyên Vật lý của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Em từng được trao danh hiệu Học sinh giỏi tiêu biểu của Thủ đô năm học 2025-2026.

Vũ Nguyên Nguyên được nhận bằng khen của UBND TP Hà Nội cho các học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2025-2026 từ Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Ảnh: Thanh Hùng

Cô Phạm Vũ Bích Hằng, giáo viên chủ nhiệm và cũng là cô giáo dạy Vật lý lớp 11 Lý 1 cho hay, kết quả hôm nay xứng đáng với niềm đam mê Vật lý và những năm tháng không ngừng nỗ lực, bền bỉ chinh phục kiến thức khó của Nguyên Nguyên.

“Từ khi là học sinh THCS đến nay, Nguyên Nguyên đã tỏa sáng ở tất cả những giải thưởng môn Vật lý: Thủ khoa đầu vào chuyên Vật lý của Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam; Huy chương Vàng Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế năm 2025; Giải nhất thi học sinh giỏi quốc gia; Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á 2026 và Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế 2026”, cô Hằng chia sẻ.

Nữ sinh giành Huy chương Vàng với tính cách giản dị, trách nhiệm

Theo cô Hằng, ngoài thành tích học tập xuất sắc, Nguyên Nguyên còn gây ấn tượng bởi sự vui vẻ, hồn nhiên, khiêm tốn và lễ phép. Nữ sinh cũng chơi game “rất đỉnh” với các bạn trong lớp.

“Việc học những kiến thức chuyên sâu là thách thức với nhiều học sinh giỏi, song Nguyên Nguyên coi đó là niềm hạnh phúc. Dường như khi học Vật lý, Nguyên được đắm mình trong thế giới của riêng mình. Em luôn nghiêm túc trong học tập, mỗi bài Vật lý dù dễ hay khó đều trình bày rất chỉn chu. Thời gian Nguyên Nguyên học ở lớp không nhiều, vì em liên tục tham gia ôn luyện đội tuyển các cấp. Nhưng sau mỗi giờ học đội tuyển căng thẳng, em lại cùng các bạn lên lớp để được chia sẻ cùng thầy cô. Bởi vậy trong lớp, Nguyên Nguyên luôn được các bạn ngưỡng mộ, yêu quý”, cô Hằng nói.

Vũ Nguyên Nguyên cùng cô giáo chủ nhiệm Phạm Vũ Bích Hằng. Ảnh: NVCC

Cô Hằng nhận xét, Nguyên Nguyên có khả năng tự nghiên cứu rất tốt. “Em là cô gái nội tâm, rất hiểu chuyện, luôn tự giải quyết khó khăn mà không muốn làm phiền người khác”, cô Hằng nói.

Cô cho biết đã đồng hành cùng Nguyên Nguyên từ khi em tham gia đội tuyển Vật lý lớp 9 của hệ THCS Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Khi mới chuyển từ chuyên Toán sang, em còn khá rụt rè và chưa tự tin với môn học mới. Tuy nhiên, nhờ tinh thần ham học hỏi, khả năng tư duy sáng tạo và sự nỗ lực bền bỉ, Nguyên Nguyên nhanh chóng tiến bộ, vượt qua nhiều bạn đã theo đuổi Vật lý trước đó để giành giải Nhì học sinh giỏi thành phố lớp 9 và trở thành thủ khoa chuyên Vật lý đầu vào lớp 10.

Trong quá trình làm giáo viên chủ nhiệm ở bậc THPT, cô nhận thấy Nguyên Nguyên không chỉ có năng lực học tập nổi bật mà còn trưởng thành về nhân cách. Em luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn trong đội tuyển khi gặp khó khăn, thể hiện sự khiêm tốn, chân thành và tinh thần trách nhiệm.

Nguyên cho hay, thời gian tới, em sẽ tiếp tục cố gắng để hoàn thành tốt chương trình phổ thông và ấp ủ định hướng du học.