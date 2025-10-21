Trần Bùi Bảo Khánh (học sinh lớp 12 Sinh của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành chiến thắng trong cuộc thi quý 4 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 với 270 điểm, nhờ đó, mang cầu truyền hình trận chung kết năm về với Hà Nội.

“Em cảm thấy rất vui vì đã giành được vòng nguyệt quế và đưa cầu truyền hình trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia về với ngôi trường của mình”, Bảo Khánh chia sẻ.

Trần Bùi Bảo Khánh (học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) mang cầu truyền hình trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 về với Hà Nội. Ảnh: NVCC

Nam sinh Hà Nội cho biết, từ nhỏ, em đã cùng bà nội và bà ngoại theo dõi gần như đầy đủ các tập của chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Cả hai bà đều là khán giả trung thành của chương trình, hiếm khi bỏ sót buổi trưa phát sóng nào. Khi ấy, Khánh đã nhen nhóm ước mơ được một ngày đứng trên sân khấu Olympia.

“Từ bé, em đã cố gắng tưởng tượng mình đứng ở vị trí thí sinh và trả lời các câu hỏi để rèn luyện phản xạ. Khi vào lớp 10, em đăng ký tham gia cuộc thi Olympia cấp trường do Câu lạc bộ OlympiAms tổ chức để rèn luyện và học hỏi. Cứ thế, em luyện thi đấu cùng các bạn có chung niềm đam mê để trau dồi kiến thức, kỹ năng và nâng cao phản xạ”, Khánh kể.

Nam sinh cho hay, em cũng thường xuyên luyện tập các trận đấu mô phỏng hay sân chơi tương tự Đường lên đỉnh Olympia. Theo Khánh, sự phát triển hiện nay của công nghệ thông tin, Internet, mạng xã hội... đã giúp các trận đấu “Olympia online” được tổ chức và diễn ra rất dễ dàng. “Chính vì vậy, em có cơ hội thử sức với các bạn trên cả nước, qua đó rèn luyện, học tập và cùng giúp nhau phát triển”.

Nam sinh cho hay, tại Olympia, em thích tất cả các phần thi và trong bất cứ cuộc thi vòng nào, em đều chơi hết mình và luôn đặt mục tiêu tích luỹ nhiều điểm số nhất có thể để nắm lợi thế trước phần thi Về đích.

Nói về việc học, Khánh cho hay em không có bí quyết gì đặc biệt. “Em tự thấy mình là người đam mê đọc sách, ham tìm hiểu kiến thức trên Internet”, nam sinh nói và cho rằng hiện nay với sự hỗ trợ của AI, việc học tập và tổng hợp kiến thức trở nên đơn giản và tiết kiệm thời gian hơn

Nam sinh tự nhận mình là người hướng ngoại, rất chịu khó đi bảo tàng, đến các sự kiện hay tham gia hội thảo để trau dồi kiến thức. Ảnh: NVCC

Cô Bùi Thị Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Sinh nhận xét Bảo Khánh là một học sinh thông minh, ham học hỏi, hiểu biết rộng và đam mê đọc sách. “Khánh học giỏi đều các môn, đạt danh hiệu học sinh xuất sắc nhiều năm liền”, cô Hà nói.

Nam sinh sở hữu bảng thành tích đáng nể như: Giải Nhất kỳ thi học sinh cấp thành phố các môn khoa học năm học 2022-2023; Giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Sinh học các năm học 2023-2024 và 2024-2025; Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Khoa học tự nhiên 2025…

Ở lớp, các bạn ấn tượng về Bảo Khánh ở sự dễ gần, khả năng dẫn dắt câu chuyện, làm MC. Ngoài ra, em cũng thích ca hát trong các chương trình văn nghệ ở lớp. Nam sinh có đam mê với những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Những lúc rảnh, em thích đọc sách, chơi cờ vua, đi tham quan các địa điểm văn hóa như bảo tàng hay đi xem kịch.

“Sở thích của em là đọc các tiểu thuyết văn học. Em cũng mê nấu ăn, nhất là những món ăn Việt Nam”, nam sinh chia sẻ.

Khánh cũng học thêm lập trình để bổ trợ cho tư duy logic. Em nhận được sự hỗ trợ từ bố - một lập trình viên đam mê công nghệ với hơn 30 năm kinh nghiệm.

Trần Bùi Bảo Khánh cùng bố mẹ và 2 em gái. Ảnh: NVCC

Là thí sinh cuối cùng vào trận chung kết Olympia năm thứ 25, Bảo Khánh hiểu rằng mình còn ít thời gian để chuẩn bị hơn so với các thí sinh khác. Tuy vậy, nam sinh quyết tâm củng cố kiến thức và ôn tập kỹ lưỡng, cố gắng phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu để sẵn sàng cho trận chung kết sắp tới.

“Đã bước vào trận chung kết, mục tiêu đặt ra chắc chắn phải cao nhất. Em sẽ cố gắng giữ tinh thần thoải mái, bình tĩnh như ở các trận thi tuần, tháng, quý và coi trận chung kết là nơi để kiến thức, tinh thần Olympia tỏa sáng”, Khánh chia sẻ.