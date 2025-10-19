Trần Bùi Bảo Khánh bước vào cuộc thi quý 4 Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 với tư cách là thí sinh có điểm số cao nhất trong số các thí sinh sau chiến thắng ở cuộc thi tháng (295 điểm); trước đó, ở cuộc thi tuần, em giành được 250 điểm.

Ở trận thi quý 4 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25, thách thức đến với Bảo Khánh cũng như các bạn chơi nhiều hơn gấp bội bởi không phải gồm 4 thí sinh như thông lệ mà có tới 5 em. Việc này xuất phát từ một tình huống cho điểm thí sinh không chính xác ở cuộc thi tháng 1 quý 4 và nhận thấy quyết định của cố vấn tại thời điểm ghi hình có thể ảnh hưởng đến cơ hội vào cuộc thi quý của các thí sinh, Ban tổ chức Đường lên đỉnh Olympia đã quyết định cuộc thi quý 4 năm thứ 25 sẽ có 5 thí sinh dự thi. Với 5 người chơi, sức cạnh tranh trở nên vô cùng khốc liệt.

Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam chiến thắng ở cuộc thi quý 4 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 với 270 điểm.

Ở phần thi Khởi động, Bảo Khánh thể hiện sự vượt trội và khả năng hiểu biết chung khi giành được 65 điểm. Qua đó, tạm vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi sau khi kết thúc phần thi đầu tiên, hơn bạn chơi xếp ở vị trí thứ hai lúc đó là Lê Minh 20 điểm.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, sau khi giành thêm 10 điểm ở câu hỏi hàng ngang gợi ý đầu tiên và không thành công ở câu hỏi thứ hai, song Bảo Khánh là thí sinh đầu tiên và duy nhất bấm chuông phát tín hiệu xin trả lời chướng ngại vật. Với câu trả lời chính xác cho chướng ngại vật là “Yên Tử”, Bảo Khánh có thêm 40 điểm và tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi với 115 điểm. Lúc này, em tạm hơn bạn chơi xếp ở vị trí thứ hai là Lê Minh với 50 điểm.

Sau phần thi này, Bảo Khánh chia sẻ cảm thấy vui nhưng cũng khá áp lực bởi sẽ phải duy trì nhịp độ, phong độ đó của mình.

Ở phần thi Tăng tốc, Bảo Khánh trả lời đúng cả 4 câu hỏi, có thêm 75 điểm nâng tổng điểm lên thành 190, song chỉ hơn bạn chơi xếp vị trí thứ hai lúc này Bách Hiệp 25 điểm. “Khoảng cách điểm đã bị thu hẹp lại khá đáng kể, em hy vọng mình sẽ chơi phần Về đích thật chắc chắn để có thể duy trì vị trí dẫn đầu”, Bảo Khánh chia sẻ sau phần thi này.

Ở phần thi Về đích, Bảo Khánh chọn gói câu hỏi 20-30-20.

Ngay ở câu hỏi đầu tiên, Bảo Khánh không đưa ra được đáp án chính xác, Bách Hiệp giành quyền trả lời. Với câu trả lời đúng, Bách Hiệp tạm vươn lên giành vị trí dẫn đầu của Bảo Khánh với 185 điểm, còn Bảo Khánh chỉ còn 170 điểm. Tuy nhiên, ở câu hỏi thứ hai ngay sau đó, Bảo Khánh đã đưa ra câu trả lời chính xác, có thêm 30 điểm và giành lại vị trí dẫn đầu với 200 điểm.

Ở câu hỏi thứ ba của mình, sau khi Bảo Khánh không đưa ra được đáp án đúng, Bách Hiệp tiếp tục giành quyền trả lời. Song lần này, Bảo Khánh không bị mất điểm khi Bách Hiệp cũng không đưa ra được câu trả lời chính xác và bị trừ 10 điểm.

Ở phần thi của bạn chơi Bách Hiệp ngay sau đó, Bảo Khánh đã giành quyền trả lời ở một câu hỏi và có thêm 20 điểm, nâng điểm số lên thành 220.

Tuy nhiên, kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao trào và nghẹt thở bởi phần Về đích vô cùng ấn tượng của bạn chơi Lê Minh ngay sau đó đã khiến vị trí tạm dẫn đầu đoàn leo núi bất ngờ “đổi chủ”. Lúc này, Lê Minh có tới 225 điểm, còn Bảo Khánh chỉ còn xếp ở vị trí thứ hai, kém 5 điểm.

Đến phần thi của bạn chơi Đức Minh, Bảo Khánh đã giành được quyền trả lời câu hỏi có ngôi sao hy vọng và lại một lần nữa lấy lại vị trí dẫn đầu với 240 điểm, sau khi có thêm 20 điểm.

Chưa dừng lại ở đó, ở phần thi của bạn chơi Vĩnh Trọng, Bảo Khánh đã rất xuất sắc khi tiếp tục giành quyền trả lời và có thêm 30 điểm, nâng tổng điểm lên thành 270. Với kết quả này, Trần Bùi Bảo Khánh đã giành tấm vé cuối cùng vào trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 và mang cầu truyền hình về trường.

“Em rất vui khi giành được vòng nguyệt quế về cho bản thân và ngôi trường của mình”, Bảo Khánh chia sẻ.

Trần Bùi Bảo Khánh mang cầu truyền hình trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 về với Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội.

Ngoài Bảo Khánh, thí sinh xếp ở vị trí thứ hai là em Phạm Lê Minh (Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội) với 225 điểm; xếp sau là các em Nguyễn Bách Hiệp (Trường THPT Chuyên Sơn Tây, Hà Nội) với 205 điểm; Lê Đức Minh (Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội) với 130 điểm và Nguyễn Vĩnh Trọng (Trường THPT Chuyên Tiền Giang, Tiền Giang) với 95 điểm.

Như vậy, 4 thí sinh lọt vào trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 gồm: Lê Quang Duy Khoa (Trường THPT Chuyên Quốc học, Huế) nhất quý 1 với 160 điểm; Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) nhất quý 2 với 290; Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) nhất quý 3 với 255 điểm; Trần Bùi Bảo Khánh (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) nhất quý 4 với 270 điểm.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 sẽ được truyền hình trực tiếp vào 8h30 Chủ nhật ngày 26/10 trên VTV3.