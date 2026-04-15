Ngày 15/4, Công an xã Sóc Sơn (TP Hà Nội) cho biết đã tiếp nhận trình báo của gia đình về việc cháu Nguyễn Tuấn Tú (SN 2008, trú tại khối 7, xã Sóc Sơn) rời khỏi nhà từ ngày 13/4 đến nay chưa trở về.

Nam sinh Nguyễn Tuấn Tú. Ảnh: CACC

Theo người thân, từ khi rời nhà, Tú hoàn toàn mất liên lạc, không gửi về gia đình bất kỳ thông tin nào. Sự im lặng kéo dài khiến người thân vô cùng lo lắng, bất an.

Chia sẻ với VietNamNet, bà Nguyễn Thị Hường (SN 1979) – bác ruột của Tú – cho biết: “Cháu hiện sống cùng bà nội, bố mẹ đã ly hôn. Không rõ lý do vì sao cháu bỏ đi. Cả gia đình rất hoang mang, nhất là khi cháu đang học lớp 12, chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT”.

Khi chưa có thêm manh mối, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng, đồng thời khẩn thiết kêu gọi cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm.

“Chỉ mong sớm tìm thấy cháu bình an. Bất kỳ thông tin nào lúc này cũng vô cùng quý giá”, người thân chia sẻ.

Ai phát hiện hoặc có thông tin liên quan, xin liên hệ các số điện thoại 0987.517.714, 0982.266.582 hoặc báo ngay cho Công an xã Sóc Sơn để gia đình sớm tìm được cháu Tú.