Ngày 3/3, trang Facebook Công an TP Hà Nội cho biết đã tiếp nhận trình báo của gia đình Nguyễn Hương Nhi (SN 2012, trú xã Thiên Lộc, TP Hà Nội) về việc em rời khỏi nhà từ chiều 19/2 và đến nay chưa trở về; gia đình hiện không liên lạc được.

Nữ sinh Nguyễn Hương Nhi. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, khi rời đi, Nhi mặc áo khoác màu xanh nhạt, quần đen.

Trao đổi với PV VietNamNet, chị Hoa Thị Hiền (SN 1990), mẹ của Nhi, cho biết trước Tết Nguyên đán, ba mẹ con về quê ngoại tại xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An thăm gia đình. Trong thời gian ở đây không xảy ra mâu thuẫn.

Chiều 19/2, Nhi mang theo ba lô, rời Nghệ An ra Hà Nội. Gia đình đã trình báo cơ quan công an tại Nghệ An nhưng chưa có thông tin. Sau đó, vụ việc được trình báo Công an TP Hà Nội để phối hợp xác minh.

Theo chị Hiền, bố của Nhi quê Hà Nội, còn chị quê Nghệ An. Nhi hiện là học sinh lớp 8 tại một trường trên địa bàn xã Thiên Lộc. Từ khi mất liên lạc, gia đình mong sớm có thông tin về em.

Ai biết hoặc nhìn thấy Nguyễn Hương Nhi, đề nghị liên hệ gia đình theo số điện thoại 098 854 2571 hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất.