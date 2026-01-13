Sáng 13/1, Công an xã Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đã phát thông báo tìm kiếm em T.V.T. (sinh năm 2013), học sinh lớp 7, trú tại thôn Hồng Thịnh, xã Lộc Hà. Trước đó, gia đình em T. đã đến cơ quan công an trình báo về việc nam sinh bất ngờ mất tích.

Hình ảnh nam sinh T. Ảnh: Người thân cung cấp

Người thân của T. cho biết, khoảng 8h ngày 11/1, trong lúc ở nhà với bà nội, T. xin tiền ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi điều khiển xe đạp điện rời khỏi nhà. Thời điểm này, bố mẹ em T. không ở nhà.

Đến chiều tối cùng ngày, người thân không thấy T. trở về nên tổ chức tìm kiếm song không có kết quả. Gia đình nam sinh đã đến công an trình báo để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Cũng theo người nhà của em T., từ trước đến nay, T. chưa từng đi khỏi nhà qua đêm. Sự việc nam sinh đột ngột mất tích khiến gia đình vô cùng lo lắng.