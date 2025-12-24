Theo gia đình, khoảng 6h ngày 15/12, Nguyễn Văn Hùng (SN 2005, xã Phúc Sơn, Hà Nội) đi học như thường lệ. Đến 19h cùng ngày, không thấy nam sinh về nhà, người thân liên hệ bạn bè, thầy cô nhưng không có thông tin.

Khi rời nhà, Hùng mặc áo khoác xám, quần trắng, cao khoảng 1,7m, dáng người gầy. Anh Lê Văn Phú (anh rể Hùng) cho biết gần đây Hùng có biểu hiện học tập sa sút, tâm trạng buồn bã và khép kín.

Nam sinh Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Gia đình cung cấp

Gia đình nhận được nguồn tin và hình ảnh cho rằng Hùng có thể đã nhảy cầu do áp lực học hành và dấu hiệu trầm cảm. Dù chưa xác định chính xác, người thân đang tổ chức tìm kiếm dọc khu vực sông Hồng.

Lãnh đạo Công an xã Phúc Sơn cho biết gia đình đã báo tin qua người thân đang công tác tại đơn vị. Lực lượng chức năng đã nắm tình hình để xây dựng phương án tìm kiếm.

Ai có thông tin liên quan đến em Hùng, vui lòng liên hệ chị Xuân (SĐT: 0961 076 492) hoặc anh Lê Văn Phú (SĐT: 0902 998 883).