Ngày 11/12, gia đình anh Nguyễn Hoài Nam (25 tuổi, trú phường Cao Xanh, Quảng Ninh) cho biết họ vô cùng hoang mang, lo lắng khi nghi ngờ anh bị kẻ xấu bắt cóc và tống tiền tại khu vực Công an viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Anh Nguyễn Hoài Nam mất tích nhiều ngày. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Theo người thân, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 3/12. Anh Nam cao 1m68, khi rời khỏi nhà mặc áo phông cộc tay và quần đùi màu đen.

Anh Nguyễn Văn Hiếu, anh trai của Nam, cho biết nhiều ngày qua, gia đình liên tục nhận được các cuộc gọi lạ, không chỉ đe dọa mà còn yêu cầu gia đình phải nộp 200 triệu đồng nếu muốn thả người.

“Chúng dọa nếu không làm đúng yêu cầu sẽ giết em trai tôi và bán nội tạng sang Campuchia”, anh Hiếu chia sẻ. Lo lắng cho sự an toàn của Nam, gia đình đã trình báo công an.

Theo anh Hiếu, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Hà Nội đã xác minh ban đầu và nhận định anh Nam nhiều khả năng bị bắt cóc online nhằm mục đích tống tiền.

Cùng chung tâm trạng, bà Vũ Thị Thực (SN 1973, mẹ ruột của Nam) cho biết từ khi xảy ra sự việc, bà liên tục nhận được các cuộc gọi lạ, có người hỏi thăm, nhưng cũng có kẻ dọa dẫm, tống tiền khiến bà càng thêm hoảng loạn. “Giờ tôi không biết tin ai được nữa”, bà nói.

Theo bà Thực, Nam bị tai biến và đã lên Hà Nội chữa bệnh hơn một năm nay, dù tay hơi yếu nhưng đầu óc, tinh thần hoàn toàn bình thường.

“Từ ngày con trai bị bắt cóc tống tiền, người nhà rất buồn, suy sụp. Chúng tôi chỉ biết cầu mong cơ quan chức năng sớm tìm thấy con để gia đình được đoàn tụ”, bà Thực nghẹn ngào.

Gia đình anh Nam tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng. Ai có thông tin về anh Nguyễn Hoài Nam hoặc nhìn thấy anh ở bất cứ đâu, xin liên hệ: anh Nguyễn Văn Hiếu, số điện thoại 0868 833 266 hoặc bà Vũ Thị Thực, số điện thoại 0386 840 995.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết: Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng nhận thấy Nam tự đi đến sân bay Nội Bài và chưa có dấu hiệu bị bắt cóc.

Hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội để tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.