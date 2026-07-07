Phát hiện mắc bệnh khi vừa tới Nhật Bản

Hoàng Đức Việt (22 tuổi, quê Thái Nguyên) đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Chàng thanh niên từng có biết bao nhiêu hoài bão nhưng hiện tại, Việt chỉ mong "bớt đau, bớt mệt".

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Việt mang theo khát vọng đổi đời khi quyết định sang Nhật Bản lao động. Trên vai chàng trai 22 tuổi là khoản nợ gần 200 triệu đồng và ước mơ giúp gia đình có cuộc sống khá hơn.

Việt trước khi sang Nhật Bản và thời gian điều trị tại bệnh viện. Ảnh: NVCC.

Nhưng chỉ sau hai tháng đến xứ sở hoa anh đào, Việt liên tục đau bụng, cơ thể mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đi làm vì áp lực tài chính. Các cơn đau ngày một dữ dội buộc cậu phải liên tục vào bệnh viện kiểm tra. Kết quả khiến chàng trai chết lặng: Ung thư dạ dày đã ở giai đoạn cuối.

Thời gian ngắn ngủi trên đất Nhật nhanh chóng biến thành chuỗi ngày chống chọi với bệnh tật. Việt vừa điều trị vừa cố gắng làm việc khi sức khỏe cho phép để có tiền trang trải cuộc sống.

Có những thời điểm, cậu rơi vào cảnh cạn sạch tiền, không đủ chi phí mua thuốc, phải vay mượn khắp nơi để tiếp tục điều trị. Trong khi đó, khoản nợ trước khi xuất cảnh vẫn còn nguyên, khiến áp lực chồng chất.

Giữa nghịch cảnh, chàng trai chỉ biết nghẹn ngào chia sẻ trên mạng xã hội: "Tại sao mọi chuyện tồi tệ trên đời lại xảy ra với mình vậy nhỉ?"

Sau hai tháng, Việt buộc phải trở về Việt Nam tiếp tục điều trị.

Điều đau đớn nhất không phải là bệnh tật

Trở về quê nhà, hành trình chống chọi với ung thư của Việt vẫn tiếp diễn. Không chỉ đối mặt với ung thư dạ dày giai đoạn cuối, cậu còn phải điều trị thêm nhiều vấn đề sức khỏe khác khiến cơ thể ngày càng suy kiệt.

"Ngoài khao khát được sống, đỡ đau, đỡ khó chịu thì tôi chẳng mong chờ điều gì nữa", Việt tâm sự.

Có lúc những cơn đau kéo dài khiến chàng trai từng nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời. Nhưng nhớ tới cha mẹ và gia đình, Việt lại tự nhủ phải cố gắng. Điều khiến chàng trai đau lòng hơn cả căn bệnh là chứng kiến gia đình kiệt sức vì mình.

Những lời chia sẻ của Việt trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV.

"Mẹ bán vội đàn gà chưa đến ngày xuất chuồng. Bố ứng trước tiền công thợ xây, cắt bỏ ruộng rau để có tiền chữa bệnh cho con. Em gái mới học lớp 4 cũng chủ động làm việc nhà, dành dụm từng đồng tiền tiết kiệm mong giúp anh trai đi viện. Cuối cùng, cả bố lẫn mẹ đều phải nghỉ việc để thay nhau chăm sóc con trai", Việt chia sẻ.

Mỗi bữa cơm gia đình trở thành nỗi day dứt khi mọi người quây quần bên mâm cơm, cậu chỉ có thể ngồi nhìn vì không còn ăn uống được.

Ước được quay lại tuổi 16

Điều khiến Việt day dứt nhất không chỉ là căn bệnh mà còn là những năm tháng từng bỏ bê chính mình.

Cậu tâm sự, ước gì quay lại tuổi 16 để yêu thương bản thân mình nhiều hơn vì sức khỏe ngày càng suy giảm. Dù bác sĩ vẫn động viên cơ hội sống chưa hoàn toàn khép lại, nhưng Việt đã lựa chọn đối diện với bệnh bằng tâm thế bình thản hơn.

Qua câu chuyện của mình, Việt mong những người trẻ đừng vì mải chạy theo công việc, ước mơ hay áp lực cuộc sống mà quên chăm sóc sức khỏe và lắng nghe những tín hiệu bất thường của cơ thể.

Theo số liệu từ GLOBOCAN 2022, ung thư dạ dày đứng thứ 5 về số ca mắc mới (968.784 ca) và tử vong (660.175 ca) trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, căn bệnh này cũng nằm trong top 5 ung thư phổ biến, với khoảng 16.000 ca mắc mới và 13.000 ca tử vong mỗi năm. Hơn 50% số bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn muộn, khi khối u đã di căn hoặc xâm lấn sâu, làm giảm cơ hội điều trị triệt căn.

PGS.TS. Phạm Cẩm Phương - Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) chia sẻ: “Ung thư dạ dày thường tiến triển âm thầm, triệu chứng mơ hồ như đau bụng, khó tiêu, dễ nhầm lẫn với bệnh lý dạ dày thông thường. Đến khi bệnh nhân sụt cân, nôn ra máu, khối u đã ở giai đoạn muộn. Đây chính là lý do gây tỷ lệ tử vong cao".

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