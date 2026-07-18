Thông tin được đưa ra tại Hội thảo khoa học quốc tế "Tế bào gốc: Từ nghiên cứu lâm sàng đến ứng dụng thực tiễn" do Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Tế bào và Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức ngày 18/7 tại Hà Nội.

Theo các chuyên gia, y học tái tạo đang có nhiều bước tiến với các ứng dụng từ ghép tế bào gốc tạo máu điều trị ung thư đến liệu pháp tế bào trong bệnh tự miễn và thoái hóa. Tuy nhiên, mọi phương pháp mới đều phải trải qua các nghiên cứu nghiêm ngặt về hiệu quả, an toàn và đạo đức trước khi đưa vào điều trị.

Tại Việt Nam, ghép tế bào gốc tạo máu đã trở thành kỹ thuật thường quy tại nhiều bệnh viện chuyên khoa, góp phần nâng cao thời gian sống và cơ hội khỏi bệnh cho người mắc các bệnh lý huyết học ác tính.

Ghép tế bào gốc tại Bệnh viện 19-8 (Hà Nội). Ảnh: BVCC.

Báo cáo tại hội thảo, Tiến sĩ Hà Viết Trung, Trung tâm Huyết học - Bệnh viện 19-8 (Hà Nội) cho biết trung tâm hiện điều trị nội trú thường xuyên cho 30-50 bệnh nhân, thuộc nhóm cơ sở điều trị bệnh máu lớn trong cả nước. Số ca mắc các bệnh máu ác tính đang có xu hướng gia tăng.

Theo bác sĩ Trung, hóa trị vẫn là phương pháp nền tảng giúp kiểm soát bệnh và kéo dài thời gian sống nhưng người bệnh phải đối mặt với nhiều tác dụng phụ, nguy cơ tái phát cao. Trong khi đó, ghép tế bào gốc tạo máu cải thiện đáng kể thời gian sống thêm và tỷ lệ sống toàn bộ so với hóa trị đơn thuần.

Tuy nhiên, điều khiến các bác sĩ trăn trở nhất không chỉ là chuyên môn mà còn là gánh nặng tài chính mà người bệnh phải gánh chịu.

TS Trung chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Trần Minh.

Bác sĩ Trung chia sẻ, hiện phần lớn bệnh nhân ung thư máu vẫn phải lên các bệnh viện tuyến trên điều trị. Họ phải thuê trọ, chi trả tiền đi lại, ăn ở, sinh hoạt cho cả người bệnh và người nhà trong suốt quá trình điều trị kéo dài từ 6 tháng đến vài năm. Đây là sự bào mòn tài chính khủng khiếp đối với người bệnh ung thư.

Ông dẫn nghiên cứu tại các nước Đông Nam Á cho thấy khoảng 70% số người bệnh ung thư ở Việt Nam rơi vào tình trạng kiệt quệ tài chính sau một năm điều trị.

Trong khi đó, các thuốc điều trị ung thư thế hệ mới như thuốc nhắm trúng đích hay liệu pháp sinh học có hiệu quả cao nhưng giá rất đắt. Việt Nam hiện không còn được hưởng mức giá ưu đãi như trước nên nhiều thuốc có giá tương đương quốc tế. Dù ngành y tế đã nỗ lực đàm phán giảm giá, chi phí vẫn vượt quá khả năng chi trả của phần lớn người bệnh.

Bên cạnh đó, một số thuốc mới chỉ được bảo hiểm y tế thanh toán khoảng 50% chi phí, khiến người bệnh vẫn phải tự chi trả số tiền rất lớn.

Vì vậy, việc phát triển các kỹ thuật điều trị hiện đại như ghép tế bào gốc là cần thiết, song để người bệnh thực sự được hưởng lợi cần tiếp tục hoàn thiện chính sách bảo hiểm, mở rộng khả năng tiếp cận thuốc mới và phân bổ nguồn lực hợp lý nhằm giảm gánh nặng kinh tế do ung thư gây ra.

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