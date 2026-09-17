Khoảng 6h sáng, Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu phát thông báo khẩn về việc chuyển sang học trực tuyến ngày 17/9.

Nhà trường đề nghị phụ huynh phối hợp để học sinh tham gia đầy đủ, đúng giờ, đồng thời ưu tiên bảo đảm an toàn, hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu. “Nhà trường sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật kịp thời nếu có điều chỉnh”, thông báo nêu.

Trường THPT Khoa học Giáo dục (thuộc Trường ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội) cũng thông báo chuyển sang học trực tuyến.

"Nhằm đặt sự an toàn của học sinh lên hàng đầu, Ban giám hiệu Trường THPT Khoa học Giáo dục quyết định triển khai hình thức dạy và học trực tuyến trong ngày 17/9.

Để các tiết học diễn ra xuyên suốt và hiệu quả, nhà trường đề nghị phụ huynh hỗ trợ chuẩn bị chu đáo về thiết bị, đường truyền mạng cũng như bố trí không gian học tập yên tĩnh, tốt nhất cho các con”, thông báo trường nêu.

Mưa lớn gây ngập úng tại Hà Nội ngày 15/9. Ảnh: Đình Hiếu.

Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức (phường Tây Mỗ, Hà Nội) cũng gửi thông báo khẩn đến phụ huynh về việc cho học sinh nghỉ học ngày 17/9 do khu vực cổng điểm trường chính và phân hiệu 1 bị ngập sâu.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhà trường đề nghị phụ huynh không đưa học sinh đến trường, đồng thời chủ động sắp xếp việc chăm sóc các con tại nhà trong thời gian nghỉ học. Nhà trường sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, ngập úng và thông báo kế hoạch học tập tiếp theo đến phụ huynh khi có thông tin cụ thể.

Tương tự, tại Trường Mầm non Tây Mỗ, nhà trường thông báo cho học sinh nghỉ học hôm nay. Phụ huynh sẽ quản lý con tại nhà.

Trường Marie Curie cũng thông tin do mưa ngập, xe bus của trường không thể di chuyển đưa đón nên học sinh mẫu giáo, tiểu học, THCS và ca sáng THPT nghỉ học sáng 17/9. Đối với ca chiều bậc THPT, nhà trường sẽ có thông báo chậm nhất vào 11h trưa nay.

Không chỉ các trường phổ thông, một số trường đại học, học viện trên địa bàn Hà Nội cũng thông báo chuyển học trực tuyến.

Khoa Công nghệ thông tin của Trường ĐH Xây dựng phát thông báo: Do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều khu vực ngập sâu, theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu Trường, các lớp học trong hôm nay (ngày 17/9), chuyển sang hình thức trực tuyến.

“Các bạn sinh viên chủ động theo dõi thông báo và hướng dẫn của giảng viên để tham gia lớp học online đầy đủ, đúng giờ theo thời khóa biểu”, thông báo nêu.

Khoa Công nghệ thông tin của trường cũng lưu ý, đối với các lịch thi hoặc hoạt động học tập khác không thể tổ chức trực tuyến, giảng viên có thể chủ động tổ chức trực tiếp nếu điều kiện cho phép. Vì vậy, sinh viên cần theo dõi thông báo cụ thể của giảng viên/phụ trách lớp.

Riêng lịch thi tiếng Anh đầu vào vẫn diễn ra bình thường. Sinh viên do điều kiện thời tiết, ngập lụt hoặc đi lại khó khăn không thể tham gia sẽ được hỗ trợ bố trí thi lại.

Các bạn sinh viên đã đến trường có thể vào lớp và thực hiện theo hướng dẫn của giảng viên.

“Trong điều kiện mưa lớn, ngập úng, các bạn ưu tiên đảm bảo an toàn, không cố gắng di chuyển nếu tuyến đường không bảo đảm. Trường hợp không thể tham gia các hoạt động trực tiếp do thời tiết, các bạn chủ động thông tin với giảng viên/phụ trách lớp”, thông báo nêu.

Trước đó, hôm qua, Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo điều chỉnh hình thức học tập tại cơ sở Gia Lâm ngày 16-17/9.

“Trước tình hình mưa bão ảnh hưởng đến địa bàn thành phố Hà Nội, một số tuyến đường bị ngập, gây khó khăn cho việc di chuyển của sinh viên và giảng viên, Học viện thông báo tất cả các lớp học phần học trực tiếp tại Cơ sở Gia Lâm trong ngày 16 và 17/9 sẽ được chuyển sang hình thức học trực tuyến”, thông báo nêu.

Nhà trường cũng lưu ý sinh viên chủ động theo dõi thông tin trên các nhóm lớp, tham gia học tập đầy đủ, đúng thời gian theo thời khóa biểu.