Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, vừa có thư gửi phụ huynh, học sinh trước diễn biến thời tiết được dự báo có nhiều bất lợi.

Theo ông Phú, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo từ ngày 17 đến ngày 21/9, TPHCM có khả năng xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 200mm.

Mưa lớn có thể kèm theo giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ cây xanh gãy đổ, mái tôn và các vật dụng bị cuốn bay, gây mất an toàn.

Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân cho rằng trong những ngày thời tiết xấu, điều cần được quan tâm trước tiên là sự an toàn của học sinh.

“Trong những ngày mưa lớn, nếu phụ huynh cảm thấy việc đưa đón con đến trường không thật sự an toàn, có thể cho con nghỉ học ở nhà. Việc học sẽ không bị bỏ lại phía sau”, ông Phú chia sẻ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo từ ngày 17-21/9, TPHCM có khả năng xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 200mm.

Theo ông, nhà trường sẽ gửi nội dung bài học lên LMS360 hoặc chia sẻ trong các nhóm lớp để học sinh chủ động học tập, theo kịp chương trình.

“Một buổi học có thể học bù. Một bài kiểm tra có thể làm lại. Nhưng sự an toàn của một đứa trẻ thì không gì có thể đánh đổi”, ông Phú nhấn mạnh.

Chia sẻ với VietNamNet, ông Phú cho biết trong 5 ngày tới có 2 ngày cuối tuần. Nếu những ngày còn lại xuất hiện mưa quá lớn, kèm giông lốc, đe dọa an toàn, phụ huynh có thể chủ động cho học sinh ở nhà.

“Đằng sau mỗi học sinh là một gia đình đang yêu thương và trước mỗi học sinh luôn có những người lớn có trách nhiệm chở che. An toàn của các em là điều quan trọng nhất”, ông Phú nói.

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu không để học sinh đi qua khu vực nguy hiểm

Trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp, Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị các cơ sở giáo dục chủ động ứng phó với các hình thái thời tiết, thiên tai trong 10 ngày tới, đặc biệt trước nguy cơ mưa lớn và bão ảnh hưởng tới khu vực Nam Bộ.

Các trường được yêu cầu rà soát, tổ chức thực hiện phương án phòng chống thiên tai; thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết và hướng dẫn phòng chống thiên tai trên các kênh chính thống để kịp thời triển khai biện pháp ứng phó.

Đối với trường hợp gió mạnh trên biển, áp thấp nhiệt đới có khả năng hình thành và mạnh lên thành bão, các đơn vị, địa phương phải sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên.

Sở GD-ĐT đặc biệt lưu ý các cơ sở giáo dục không tổ chức dạy học, làm việc, sinh hoạt tại những khu vực, phòng học, công trình, hạng mục đã được xác định không bảo đảm an toàn.

Đồng thời, các trường không để học sinh tự di chuyển qua khu vực nguy hiểm khi chưa có phương án bảo vệ phù hợp.

Các cơ sở giáo dục phải chủ động ứng phó khi có nguy cơ trực tiếp đe dọa tính mạng, đồng thời bảo đảm cơ chế phối hợp nhưng không làm thay đổi thẩm quyền quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ ngày 18 đến ngày 24/9, dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp thấp dịch chuyển xuống phía Nam sẽ tác động trực tiếp đến Nam Bộ, khiến mưa giông gia tăng mạnh. TPHCM nằm trong vùng có mưa lớn. Tổng lượng mưa trong cả đợt tại Nam Bộ được dự báo phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi vượt 300mm.