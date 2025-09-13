Ở cuộc thi tuần 3 (tháng 2, quý 4 Đường lên đỉnh Olympia năm 2025), nam sinh Phí Ngọc Huy Hoàng đã thể hiện khả năng này khiến nhiều khán giả thích thú.

Sau khi nhờ một bạn chơi xáo trộn khối rubik, chỉ cần ít giây quan sát và suy nghĩ, nam sinh Hải Phòng đã thực hiện giải khối rubik bằng 1 tay trước sự chứng kiến của cả trường quay. Chỉ trong vòng 15 giây, nam sinh đã hoàn tất việc giải khối rubik trong sự trầm trồ và ngỡ ngàng của mọi người. MC Khánh Vy của chương trình Đường lên đỉnh Olympia đã phải thốt lên: “Rất ấn tượng!”.

Đến với Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25, Huy Hoàng cũng có thành tích nổi bật là giải Ba ở cuộc thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp thành phố và giải Ba Tin học trẻ cấp quận.

Phí Ngọc Huy Hoàng đến từ Trường THPT Chuyên Trần Phú (Hải Phòng) hoàn tất giải rubik nhanh chỉ bằng 1 tay ngay tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.

Ở cuộc thi này, chung cuộc, Huy Hoàng giành tổng 110 điểm và về đích ở vị trí thứ hai của đoàn leo núi, sau thí sinh Mai Hoàng Quang (học sinh Trường THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa).